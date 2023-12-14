　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

▲▼天氣 冷氣團報到 降溫 低溫 寒冷 冬衣 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周末各地天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣晴朗穩定，周末水氣多、大陸冷氣團南下，全台氣溫一路下降，周日最寒冷，北台灣低溫12度，下周二再一波強烈大陸冷氣團南下，北台灣低溫接近寒流等級，台北測站低溫只有10.6度。另周末全台3500公尺以上、下周三北台灣2500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，明日天氣暖熱，只有東部有零星雨。周六鋒面通過、冷氣團南下，周末期間北部、東部、中南部山區有雨，中南部平地也有零星雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周六白天北台灣接近20度，溫度一路下降、越晚越冷，入夜14-15度，周六高溫中部、花東21度，南部26度。

周日最寒冷，清晨北台灣12-13度、其他地區14-17度，北台灣白天也冷，只有13-14度，中部、花東17-19度，南部22-23度。

下周一冷氣團減弱，天氣短暫回溫。周二又一波強烈大陸冷氣團南下，下半天陸續降溫，強冷氣團持續影響到周五，周四是最冷的一天，北台灣低溫接近寒流等級，台北站10.6度、空曠地區10度以下，中部也只有11度、南部13-15度。這期間北部、東部有局部雨，整體天氣乾冷。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

ET快訊
桃園追車「狂砸賓士」！他被留原地　網笑噴：還沒上車啊
6大學「確定退場」！　近6萬名學生走光
快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」
相驗結果曝！孝子捅死臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

日本明治超人氣的造型巧克力原來不是雨傘？

喵2個月膨脹成仙氣神獸！　「身體跟人一樣寬」對比照曝光

潘君侖來不及阿公最後一面　回部落「突見1幕」：阿公在跟我說再見

朴敘俊「寄生防彈V家2個月」！韓劇男神親做蛋糕　7年感情是他主動

台南3間新開飯店懶人包！頂樓觀景台看夕照　走路就到國華街開吃

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

裕隆假球風爆後正式亮相　補進名將之子東方譯慷、楊承翰

他見「超商微波爐」想買回家　網一查價格驚呼：沒用20年回不了本

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

呆柴咬超長樹枝想帶回家　無法上機車爸只拍不救XD

生活熱門新聞

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

2024年三生肖財運最旺

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣回應

更多熱門

相關新聞

氣溫即將陡降！周日急凍探12度

氣溫即將陡降！周日急凍探12度

今明兩日天氣晴朗穩定，白天高溫上看30度，不過明晚開始鋒面通過、周六大陸冷氣團南下，氣溫陡降，北部、東北部周五晚上還有20度，周六晚上剩下14度，周日是最冷的時間，清晨低溫下探12度，下周一短暫回溫，周二下半天開始又有強烈大陸冷氣團開始影響，周三晚上到周四清晨低溫只有10度。

台灣被大陸冷高壓掃到邊！將明顯降溫

台灣被大陸冷高壓掃到邊！將明顯降溫

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

周末氣溫暴跌！最凍「只有13度」

周末氣溫暴跌！最凍「只有13度」

關鍵字：

冷氣團東北季風氣象

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面