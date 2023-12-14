北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

▲周末各地天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣晴朗穩定，周末水氣多、大陸冷氣團南下，全台氣溫一路下降，周日最寒冷，北台灣低溫12度，下周二再一波強烈大陸冷氣團南下，北台灣低溫接近寒流等級，台北測站低溫只有10.6度。另周末全台3500公尺以上、下周三北台灣2500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，明日天氣暖熱，只有東部有零星雨。周六鋒面通過、冷氣團南下，周末期間北部、東部、中南部山區有雨，中南部平地也有零星雨。

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周六白天北台灣接近20度，溫度一路下降、越晚越冷，入夜14-15度，周六高溫中部、花東21度，南部26度。

周日最寒冷，清晨北台灣12-13度、其他地區14-17度，北台灣白天也冷，只有13-14度，中部、花東17-19度，南部22-23度。

下周一冷氣團減弱，天氣短暫回溫。周二又一波強烈大陸冷氣團南下，下半天陸續降溫，強冷氣團持續影響到周五，周四是最冷的一天，北台灣低溫接近寒流等級，台北站10.6度、空曠地區10度以下，中部也只有11度、南部13-15度。這期間北部、東部有局部雨，整體天氣乾冷。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）