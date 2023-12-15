把握今天！明「極地大陸氣團」襲北台濕冷10℃　下週可能有寒流

▲今(15)日受高壓迴流影響，白天「暖熱如夏」，明天起入冬以來最強的「極地大陸氣團」來襲。（圖／記者湯興漢攝）



記者葉國吏／綜合報導

今(15)日受高壓迴流影響，白天「暖熱如夏」，明天起入冬以來最強的「極地大陸(cP)氣團」來襲，北台灣氣溫驟降、越晚越濕冷，最低下探10度。週二傍晚起至週五還有一個規模更大的強冷空氣，有機會挑戰入冬第一波寒流。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(15)日受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有飄零星小雨的機率，白天「暖熱如夏」、早晚涼。今日各地區氣溫：北部17至31度，中部17至31度，南部18至32度、東部15至31度。

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▲今(15日)晨4：30時真實色雲圖顯示，陸地上晴朗，中南部及台灣海峽有低雲或霧(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，陸地上無降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

明(16)日起入冬以來最強的「極地大陸(cP)氣團」，向東南東移動，冷空氣主要侵襲華中以北及日韓，其邊緣仍為台灣帶來明顯影響。明日北部、東半部有局部雨，中部山區偶有局部短暫雨的機率，北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降轉冷；下週(17)日北台濕冷，中南部白天涼、早晚冷；應注意保暖。

最新各國模式〔歐(ECMWF)、美(GFS)、日(JMA)〕模擬都有「大陸冷氣團」的強度，並有「強烈大陸冷氣團」的機率；週六晚、下週日晨、北台灣部分都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分沿海及平地最低氣溫則可降至10度左右。

下週一(18日)白天至週二(19日)下午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下週二傍起至週五(22日)另一股規模更大、影響更久，強度稍調弱、仍比前波強的冷空氣抵達，最新模擬仍有「強烈大陸冷氣團」的強度，但是否會再調整成入冬第一波「寒流」？應密切觀察。週六(23日)白天起冷空氣逐漸減弱。