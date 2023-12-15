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未來一周3波急凍時程「最低溫跌破10度」　又有熱帶擾動發展

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲明天起冷空氣南下，各地有感降溫。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

把握今天(15日)好天氣，今天深夜到明天上午鋒面通過，明天冷空氣南下，天氣將變天，周六晚到周日清晨低溫探12度；下周二新一波鋒面和冷空氣南下，北部濕冷，下周三晚間到周四清晨、下周四晚間到下周五清晨出現兩波低溫，最低溫可能下探10度或以下，另又有熱帶擾動發展，下周三進入南海。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天長江流域已有鋒面系統發展，逐漸往東南方移動，受到鋒前暖區影響，各地天氣明顯偏暖，高溫普遍有機會達30度或以上，晚間還有22到24度，不過深夜到周六上午鋒面通過、周六冷空氣南下，溫度將由北到南陸續下滑，北部轉有雨，中南部明天下午到晚間也會受華南雲系影響，雲量增多，近山區或山區偶有零星降雨，溫度有較大的降幅。

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柯聿寧分析，北部這波低溫在周六晚間到周日清晨最明顯，約降至12到13度左右，中南部則在周六晚間到周日清晨、周日晚間到下周一清晨都有低溫12到14度機會。

下周一白天到下周二上午冷空氣短暫減弱，柯聿寧指出，北部高溫有機會回到20到21度，中南部23到26度，不過清晨時仍有輻射冷卻作用，各地低溫約14到16度，局部空曠地區、近山區仍有機會接近12度上下，還是有些微寒意。

柯聿寧提醒，很快的下周二中午前後新一波微弱鋒面掠過北部，隨後冷空氣再度南下，北部又轉為濕冷天氣，溫度下滑，這波冷空氣約在下周三時水氣逐漸減少，北部迎風面雲量較多，輻射冷卻作用可能受限，預估下周三晚間到下周四清晨、下周四晚間到下周五清晨兩個低溫時間點市區低溫約12到13度，西半部雲量較少、輻射冷卻作用相對明顯，低溫則可能下探10度或以下，預報仍有小幅調整空間。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

高山天氣部分，柯聿寧分析，第一波降溫中北部3000公尺以上的水氣及溫度配合情況稍差，僅周日晚間到下周一上午可能接近條件，但預估出現固態降水的機率較低，第二波低溫時，中北部3000公尺以上山區、東北部2000公尺左右山區在下周三晚間到下周四凌晨水氣及低溫短暫配合，出現固態降水機率相對第一波冷空氣高一些，上山時需留意是否有結冰或地面濕滑。

柯聿寧指出，在冷空氣準備南下時，菲律賓東南方也有熱帶擾動發展，未來將往西移動，約於下周三進入南海南部，雖然不會對台灣有直接影響，但是可能使台灣南北氣壓差加大、低層氣流也較明顯往低緯度延伸，海峽風力將會比第一波冷空氣來得更強，且可能持續到下個周末。

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