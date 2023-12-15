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全聯高麗菜限時4天「1顆35元」！蔬菜3包現折20　火鍋肉片下殺

▲▼全聯蔬菜、火鍋肉片優惠。（圖／業者提供）

▲全聯高麗菜12/15-12/18 限時4天「每顆35元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末冷氣團報到，全聯福利中心推薦吃鍋抗寒，即日起至12/18限時4天，單顆1公斤高麗菜每顆只要35元；另也有多達26款有機葉菜「任選3包現折20元」，輕鬆成為蔬菜富翁。而適合用來煮火鍋的肉片及肉塊也下殺，桂丁土雞切塊、豬五花都有特價；牛小排更是2盒不到400元！

全聯為體貼消費者荷包，祭出蔬菜優惠，單顆1公斤高麗菜，原價 48元，12/15-12/18限時特賣只要「每顆35元」。冬季也是葉菜類盛產季節，12/22起到明年元旦，山茼蒿、小白菜、小松菜、空心菜和青江菜等，多達26款有機葉菜（不含小農）「任選3包現折20元」，還可累折，輕鬆成為蔬菜富翁。

▼12/22～1/1，多達26款有機葉菜「任選3包現折20元」。（圖／業者提供）

▲▼全聯蔬菜、火鍋肉片優惠。（圖／業者提供）

煮火鍋必備的肉片及肉塊也推出優惠，12/15-12/21期間，首推「台灣桂丁土雞切塊」皮薄肉緊實，原價189元，特價169元；「豬五花火鍋薄切肉片」優惠價43元/100g；「冷凍澳洲榖飼牛五花火鍋片」單盒原價155元，特價145元。

▲▼全聯蔬菜、火鍋肉片優惠。（圖／業者提供）

▲「澳洲穀飼帶骨牛小排」2盒400元有找。（圖／業者提供）

其中「澳洲穀飼帶骨牛小排」單盒特價268元，2盒合購享399元優惠！「鯛魚火鍋片」單盒109元，2盒208元，還能現折10元，等於一盒只要99元。天冷適合喝湯暖身，全聯美味堂「鹿茸燉土雞湯」12/15-12/21 祭出原價319元，促銷價269元，簡單覆熱即可上桌。

▲▼全聯、大潤發聖誕商品。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推薦飯後甜點，We Sweet X 蔡依林品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名巧克力蛋糕。（圖／記者林育綾攝）

業者也推薦飯後甜點，全聯We Sweet 和天后蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名研發，首波推出4款巧克力甜點，包括「巧克力美窩捲、可可圓舞曲、黑鑽可可罐、榛果生巧蛋糕」，由蔡依林全程參與監製，只要平價99-199元就能享用。

飯後水果推薦精品級「韓國麝香葡萄」，單盒優惠下殺至359元，短短數天大賣超過1.5萬盒，特惠將延續到12/17，可把握機會搶一波。

▼「韓國麝香葡萄」單盒特價359元。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯、大潤發聖誕商品。（圖／記者林育綾攝）

●美廉社鍋物及年菜優惠

除此之外，美廉社線上購物「Go美廉」推出鍋物饗宴，新鮮8件組12/26前免運費，一組只要1,090元；經典台灣火鍋口味，四盒一組720元。

▼美廉社「極饗豪華火鍋組」8件組，一組優惠1090元。（圖／業者提供）

▲▼美廉社「極饗豪華火鍋組」8件組，一組優惠1090元。（圖／業者提供）

同時也主打每道平均200元的年菜套組，包括知名品牌「呷七碗」干貝米糕、佛跳牆2件組888元起；適合2-4人小家庭人口「五福迎金籠年菜套組」5件組，包含米糕、魚、佛跳牆、豬腳等，只要999元，平均都是200元一道。還有適合4-8人「龍躍雲霄福氣無邊」12件組，也只要2,888元，平均每道不用300元。素食者也照顧到，「食蔬茶齋尊榮鮮蔬饗宴」6件組1888元。

▼美廉社線上購物「Go美廉」主打套組式年菜系列。（圖／業者提供）

▲▼美廉社線上購物「Go美廉」主打套組式年菜系列。（圖／業者提供）

凡於「Go美廉」訂購年菜組，即享免運宅配到府，訂購再贈「88元線上購物金」，不限金額可折抵（使用辦法依票面規定），免去繁瑣的採購、備料，輕鬆就能上桌。

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