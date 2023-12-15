今晚變天！兩波冷空氣凍一周　專家示警：下周二迎入冬最強冷低溫

▲今晚鋒面通過，北台灣出現降雨，強冷空氣接力南襲，全台有感降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)晚起變天，鋒面接近，北部、東北部、東部有雨，氣象專家林得恩表示，明天大陸冷氣團南襲，全台有感降溫，離島最低溫下探8度，下周二(19日)更強冷空氣南潰直逼寒流，將可能是今年入冬以來最強低溫，讓氣象專家林得恩直呼，「厚外套、衝鋒衣，拿出來！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，今晚起，鋒面接近，水氣增多，迎風面北部、東北部及東部轉為有短暫陣雨機會，中南部則維持多雲穩定天氣。明日，受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地氣溫驟降，全台有感。北部及東北部最低溫下探12至15度，中部及東部最低溫13至16度，南部及澎湖最低溫14至18度，金門最低溫11至14度，馬祖最低溫則可能只有8至11度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日(17日)仍受大陸冷氣團影響，林得恩表示，周日水氣偏多，環境不穩定，北部、東北部及東部天氣偏冷，其它地區早晚亦冷；桃園以北及東北部有短暫雨機會，北部、東部、東南部及中南部山區有局部短暫雨，中南部亦有零星短暫雨。

下周一清晨大陸冷氣團持續影響，林得恩提醒，各地氣溫仍然偏冷，雖然白天起大陸冷氣團稍稍減弱，氣溫稍稍回升，但北部及東北部整天氣溫仍屬涼冷；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區維持為多雲到晴天氣。

▲強冷空氣南下，未來一周天氣寒冷。（圖／林老師氣象站）

緊接著下周二下半天開始，更強冷空氣啟動南潰，林得恩分析，該波冷空氣強度介於強烈大陸冷氣團與寒流之間，氣溫下降最為明顯，這可能是今年入冬以來，最強冷的低溫報到。

林得恩表示，下周三、下周四強烈大陸冷氣團或寒流持續影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其它地區早晚亦寒冷；北部、東北部及東半部有局部短暫雨，濕冷體感非常顯著，其它地區仍為多雲到晴的乾冷天氣。未來一個禮拜，幾乎都在偏寒冷的環境下渡過。