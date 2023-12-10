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真雲林閣掌中劇團跨界創新　多元劇目將掌中劇迒世界

▲真雲林閣掌中劇團跨界創新 多元劇目將掌中劇「迒」世界。（圖／新北市文化局提供）

▲《花開有時盡》主要角色戲偶。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

真雲林閣掌中劇團成立於1975年，在現任第二代團長李京曄帶領之下，時常參與雲林國際偶戲節金掌獎比賽榮獲佳績，更多次獲選為國藝會「演藝團隊年度獎助專案」扶植團隊。這次「迒hānn-真雲林閣掌中劇團精選劇目特展」在新莊文藝中心展示劇團一路走來的足跡，「迒」為台語，讀作hānn，意思是跨過、越過，劇團從傳統掌中戲到跨界創新合作，用表演藝術跨越國界，將偶戲文化跨向未來！

新北市文化局表示，真雲林閣掌中劇團至今已演出逾千場，李京曄團長從劇本撰寫、布景繪畫、道具製作及演出口白都一手包辦，更首創布袋戲無框架新舞臺偶像劇方式演出，風格形式多元頗富新味。這次展覽以「台灣在地故事」、「莎士比亞系列」及「跨界合作」三大主題呈現，精選出代表性劇目，帶領觀眾看見劇團的成長演變，展場也會輪播演出精選片段，以及小戲臺讓民眾體驗操偶。

▲真雲林閣掌中劇團跨界創新 多元劇目將掌中劇「迒」世界。（圖／新北市文化局提供）

▲迒hānn-真雲林閣掌中劇團精選劇目特展。

李京曄團長表示，從小看著父親在廟口搭臺演出，隨著時代的變化，掌中戲逐漸步入夕陽產業的處境，因此極需改變轉型，提高藝術性與觀賞性，吸引年輕觀眾回流。除了不斷創新劇本和改變演出方式，劇團也會走入偏鄉校園推廣布袋戲文化及赴世界各地演出。今年10月應「印度台北協會」（ITA）之邀在文化部的支持下到印度巡演進行交流，他希望能將臺灣偶戲走出新的道路，讓這項傳統文化能延續下去。

「迒hānn-真雲林閣掌中劇團精選劇目特展」即日起至2024年4月28日於新莊文化藝術中心2樓布袋戲文物館展出，透過創新有趣的布袋戲展演呈現，讓觀眾能深入瞭解與喜愛本土文化，體會偶戲之美！展覽洽詢：新莊文化藝術中心、電話：02-2276-0182分機101或逕上「新莊文藝中心」網站查詢！

▲真雲林閣掌中劇團跨界創新 多元劇目將掌中劇「迒」世界。（圖／新北市文化局提供）

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