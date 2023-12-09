百萬冠軍茶上市　新北推5倍好茶券遊坪林

▲新北市副市長劉和然（左）代理市長頒發112年新北好茶冬季包種茶特等獎予茶農鄭冬泉（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112年新北好茶百萬冠軍茶上市，今（9日）副市長劉和然代理市長出席至坪林頒發冬季包種茶比賽「特等獎」匾額予特等茶王鄭冬泉，為新北好茶產地展售會盛大展開。自即日起及10、16、17日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦展售會，坪林區公所推5倍好茶劵，可在坪林產地百家合作店家使用。

劉和然表示，坪林區茶園栽培面積488.49公頃，約佔新北市65%，有百萬冠軍包種茶的美名外，新北市茶師製茶技術超群，在全國部分發酵茶技術競賽奪得11座冠軍，展現製茶技術傳承外，在地青農坪林青年茶業發展協會致力與市府推動農業創生，透過產品包裝設計、結合食農教育以創新思維行銷新北獨一無二的特色茶。

▲新北市府邀請民眾12月9、10、16、17日到坪林使用5倍好茶券，品新北好茶賞坪林美景。

今冬季包種茶比賽特等獎由坪林茶農鄭冬泉奪得，從1090點茶品參賽中脫穎而出成為「新北好茶包種茶王」，為第三代經營冬泉茶寮，經營茶園面積有1.5公頃，自產自銷為主，主要產製包種茶及東方美人茶，年產量約3000台斤，製茶已有50年的經驗累積，曾在71、72及83年獲得三次特等獎。

鄭冬泉表示，生在農家子孫，經濟來源以製茶維生，製茶技術競賽並沒有常勝軍，近8年間的市級春冬季包種茶比賽獲得頭等，持續思考如何突破技術提升品質，找到茶香的活性，今年冬季製茶氣候助益下，平時也注意茶樹生長管理，施用有機肥，並自製製茶研究紀錄表，加上茶葉的香氣活性足夠，更期許製茶需刻苦耐勞、決心與信心等信念堅持，突破漫長的30年，再次獲第四次特等獎，感到非常開心。

▲新北市府與坪林區農會於12月9、10、16、17日，於坪林區公所前辦理新北好茶產地展售會。

坪林區長周慶珍表示，今年產地展售會在坪林區公所前茶鄉廣場辦理，自9日起至17日，連續兩個周末舉辦以「冬遊坪林喝茶趣」為主題的展售會，於KLOOK平台上販售5倍好茶券，網路下訂後可於12月9、10、16、17日至坪林在地商家使用，包含茶鄉廣場的好茶市集以及坪林老街、北宜路商家等近100家，於活動現場消費滿千送限量精美好禮。

周慶珍說，5倍好茶券可用於坪林特色商家品嘗特色茶品，像是可走訪4星級製茶廠東成茶葉選購農村好物包種茶酥&蜜香紅茶酥，商品採用來自坪林所產的茶葉且具有產銷履歷原葉低溫研磨而成的抹茶粉、使用台灣花生製作花生醬、不黏牙茶香濃郁，還可以瞭解茶師製茶歷程與秘辛，要品嘗在地特色美食料理可到坪林田媽媽，將茶葉融入料理當中，以包種茶油調理的雞湯，雞肉嫩甜多汁且清爽不油膩，還有香魚外皮酥脆、肉質細膩，冬天吃包種茶餐暖身又美味。

新北市農業局長李玟表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，購買比賽茶可向坪林區農會訂購，購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會農特產品直銷中心坪林店：02-2665-7229高小姐、板橋店：02-2256-2357蔣小姐，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。