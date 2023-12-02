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基隆年終演唱會最新索票細節　余治明：500張義賣票全數捐公益

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府將於11月23日舉辦「最愛基隆年終演唱會」，受到各界廣大迴響，7日上午11點會於基隆各區公所同步開放索票，預計共發放6000多張票券。基隆市府發言人余治明於今（2日）召開記者會，宣佈「最新取票規劃」與「線上串流方案」，對於取票步驟與細節進行詳細說明，另規劃500張義賣票，全額回饋基隆伊甸基金會，響應社會公益。

余治明指出，為避免民眾產生糾紛，各區公所將規劃明顯的動線安排，方便民眾取票，屆時將採取分流機制，各地區公所的將開放兩處索票窗口，一區為站立搖滾區索票口，距離明星舞台較近，可容納一部分人，適合有體力的年輕朋友。另一區為有座位區的索票口，既能夠感受現場氛圍，也能坐著欣賞演唱會歌曲。

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會「取票分流機制」。

余治明強調，索票人戶籍地必須為「基隆市」，同時攜帶「本人身分證」以提供現場查驗，免費索票僅限基隆市民，索票人不分行政區域，就鄰近索票地點即可取票。另將規劃500張，售價為新台幣1200元的搖滾站立區「義賣票」，全額回饋給基隆伊甸基金會，響應社會公益，若有外縣市民眾想要參與年終演唱會，可以透過購買「義賣票」的方式，共襄盛舉。

余治明表示，本場活動貴賓區，將不會安排市府長官、同仁與其親屬，預計將保留給熱心幫助基隆事務、公益贊助公車亭、地下道等企業或民間單位，用以感謝對於基隆的公益付出，與現場來捧場的藝人朋友。另外民眾若想在家中觀賞，觀銷處也有啟動「線上串流機制」，在Youtube與臉書平台提供現場即時影像，「魅力基隆」臉書與市府相關臉書平台，同步分享。

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆年終演唱會公佈最新索票細節。（圖／記者郭世賢翻攝）

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