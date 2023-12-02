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基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

▲基隆Podcast分享養貓甘苦談。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲愛貓藝人謝忻（中）、基隆市府發言人余治明（右）、寵物訓練師何信緯（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

現代社會越來越多人飼養寵物，除了養狗之外，養貓的數量也逐漸爬升，貓咪飼主也常卑微的調侃稱自己是貓奴，隨著11月15日是「世界貓奴日」，基隆市政府廣播節目「基隆Podcast」，主持人余治明邀請寵物訓練師何信緯、與基隆愛貓藝人謝忻擔任特別來賓，分享養貓甘苦談與貓咪習性，並傳播愛護動物不棄養的教育理念。

謝忻表示，最初自己只有養狗，某次在颱風天前夕，看見路上出現一隻虛弱的橘貓，動了惻隱之心收養後，從此刻起，開啟自己的「貓奴」之路。往後的日子除了額外收養四隻流浪貓外，更是開放家中車庫，作為流浪貓的中繼站，並將公貓送往結紮（已達到30隻的紀錄）以減少繁衍，提供流浪貓一處庇護場所。

▲基隆Podcast分享養貓甘苦談。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明主（中）與基隆愛貓藝人謝忻（右）及寵物訓練師何信緯（大春）暢聊養貓秘訣。

何信緯表示，無論是貓和狗的訓練，其實都是為了幫助寵物融入主人的生活當中，外界常有貓咪不親接近人的印象，事實上貓也會透過特定行為來吸引主人的關注，尤其會對主人目前關心的事物，產生忌妒情緒，例如很多人遇過貓會爬上主人的鍵盤，其實就是貓尋求主人關注的行為。

何信緯提到貓特定行為背後的意義，例如貓非常喜歡將桌面或櫃子上的東西推下去，其實這只是貓咪排除障礙物的行為；另外貓也有狩獵的本能，在選購貓玩具時如配合貓的本能，就能讓貓咪對玩具產生興趣；選擇跳台也可以選擇靠窗的位置，以滿足貓喜愛在高處眺望的本能。

▲基隆Podcast分享養貓甘苦談。（圖／記者郭世賢翻攝）

何信緯說，貓咪是容易情緒焦慮的動物，容易受到外在環境的刺激，影響貓的飲食或排泄習慣，飼主可藉此留意是否產生變化，導致體重大幅下降或大小便習性的改變。如有以上狀況，建議可以改善居家環境，提供足夠的玩具及獨立空間，或是補充色胺酸等營養素，有助於減緩貓咪的焦慮。

余治明指出，根據農委會統計，目前全台貓狗數量達222萬隻，各縣市幾乎是狗派大於貓派，資料顯示基隆市在2018年與2022年之間，寵物登記數量貓咪的比重從39.7%攀至63.8%，基隆成為名副其實的「貓派城市」，貓咪與狗狗有著大相逕庭的性格與習性，飼養貓咪需要提供一處安靜，且具有隱蔽功能的環境，幫助貓咪舒緩環境壓力，這是每一位飼主都應具備的知識。

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