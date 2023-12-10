新北力推在地特色產品　貢寮青農養殖海葡萄拚創意

▲新北青農李勝興將海葡萄加工製成麵條。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

陸上有葡萄之外，海裡面也有「海葡萄」，海葡萄是一種藻類，外型就像一顆顆綠色小葡萄，口感Q彈，又被稱為「綠色魚子醬」，是日本沖繩的名產。新北市青農李勝興在貢寮區經營「鮮物本舖」品牌，販售貢寮鮑、草蝦、小卷等新鮮水產，近年來開始養殖海葡萄，並推出海葡萄丼、海葡萄麵條等產品。

農業局表示，「鮮物本舖」創辦人李勝興家中經營貢寮鮑養殖多年，年輕時曾在醫療及電子業擔任工程師，後來看到故鄉有許多魚塭閒置，希望能夠活化、復甦在地產業，決心回到貢寮從事養殖漁業，從貢寮鮑擴大到白蝦、小卷及海葡萄等，秉持「自己不敢吃的東西，絕不賣給別人」的理念與堅持，提供消費者最新鮮的漁產品。

▲海葡萄入麵，營養又美味。

此外，李勝興也開辦貢寮鮑產地生態小旅行，帶領遊客產地體驗，實際走訪潮間帶及貢寮鮑養殖池，認識東北角的養殖生態，期望透過食農教育體驗啟發消費者對於貢寮當地海洋生態及環境永續的關懷。最近李勝興開發海葡萄相關產品，包含海葡萄丼及海葡萄麵條等，目前於店面販售，有興趣的朋友歡迎洽詢「鮮物本舖」粉絲專頁。

李勝興表示，開啟海葡萄養殖念頭，是因為當初想養藻類來淨化水質，同時新增店內商品，在多次試驗後，因為海葡萄味道鮮美，口感清脆，同時富含各種維生素、鎂等營養成分，因此選擇將海葡萄作為推廣產品，使用自家所產海葡萄製成的海葡萄波波麵，營養又美味。

▲「鮮物本舖」創辦人李勝興近年積極推動食農教育。

李勝興也表示，除了海葡萄新產品外，目前正是貢寮鮑的產季，推出貢寮鮑生態小旅行，帶領民眾認識海洋生態及體驗採集樂趣，未來規劃將海葡萄料理等各式餐飲服務納入體驗行程中，提供更完整的服務，讓遊客有機會現場烹調自己採收、購買的漁產品，透過食農教育的方式，活化在地產業。

農業局長李玟表示，新北青農以創新精神，傳承在地文化，活絡地方經濟，協助在地特色產業鏈永續發展，農業局作為新北青農最強力的後盾，更將秉持「農業健康市/式」的理念，與新北青農共同來打拼，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。