　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

▲台南就業中心提供即時通譯陪伴諮詢服務，協助外國朋友釐清轉職流程與勞動條件。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心提供即時通譯陪伴諮詢服務，協助外國朋友釐清轉職流程與勞動條件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

語言不通，往往是外國朋友在台工作最難跨過的一道坎，為協助在台移工朋友順利轉換雇主、保障就業權益，勞動部雲嘉南分署台南就業中心今年起推出「即時通譯陪伴諮詢服務」，由通譯老師現場協助溝通說明，讓外國朋友在轉職關鍵時刻，能聽得懂、問得清、選得安心。

台南就業中心指出，1月15日已有印尼籍青年及越南籍朋友，透過現場翻譯諮詢服務，順利完成雇主轉換，實際展現多語言支援在就業服務上的即時成效。
其中，一名年僅20歲的印尼籍青年，來台工作僅4個月，因語言不熟悉，對工作內容、勞動條件與轉換流程充滿疑慮。在印尼語通譯老師陪同下，逐一說明新工作的職務內容、福利條件與相關規定，並即時協助雙方溝通，讓他能在充分理解下做出選擇。

該名青年也開心分享，在老師的協助下順利轉職，讓他感到相當安心與感謝，直言「我很開心，也覺得台灣非常友善，希望可以在台灣好好工作，賺更多的錢」，話語中流露對未來的期待。

另一名越南籍朋友則較為靦腆，但在通譯老師協助下，逐步了解在台灣合法轉換雇主的流程、如何使用線上媒合平台，以及必須小心提防的不法轉換陷阱等重要資訊，原本緊繃的神情慢慢放鬆，最後帶著笑容踏實地前往新職場。

▲台南就業中心提供即時通譯陪伴諮詢服務，協助外國朋友釐清轉職流程與勞動條件。（記者林東良翻攝，下同）

台南就業中心主任洪儷瑋表示，移工朋友在台工作，常面臨語言文化隔閡、法規不熟悉、勞動權益認知不足及生活適應等多重挑戰。政府透過服務熱線與平台提供協助，而多語翻譯諮詢服務，更能直接解決第一線溝通問題，不僅保障移工權益，也有助於促進勞資雙方良性互動，打造友善、多元且安心的就業環境。

台南就業中心提醒，現場翻譯諮詢服務時間為每週四下午2時至4時，歡迎有轉換雇主或就業需求的印尼籍、越南籍朋友多加利用。未來也將持續精進多語就業服務，陪伴外國朋友安心在台工作，並協助企業媒合合適人力，創造勞資雙贏。

此外，勞動部也提供移工朋友24小時免費「1955」勞工諮詢申訴專線，提供中文、英語、越南語、印尼語、泰語等多國語言服務，協助勞動契約、工資、工時諮詢，並處理勞資爭議與不當對待申訴，必要時可轉介法律扶助或保護安置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看
差點嫁給張菲！　玉女歌手林慧萍5年愛戀揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

一門雙傑！花蓮吉安姊弟民俗體育大放異彩　跳繩賽各奪雙特優

推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

玉山東部園區-碳足瓦拉米步道字跡尋寶活動　1/24起登場　

一年40起全受傷！內埔+萬巒闖紅燈釀事故　警點名高風險路段

歡慶119消防節　小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

台南公布第14批高風險駕駛名單　13人上榜2件無照肇事奪命

一門雙傑！花蓮吉安姊弟民俗體育大放異彩　跳繩賽各奪雙特優

推3年3億長期激勵獎酬制度　上緯集團連3年獲選幸福企業金獎

屏東婦吵架後失聯！枋寮警勤餘眼尖發現路邊車　通知家屬接回

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

整車失聯移工！違規拒檢欲衝撞　警強勢破窗逮1人3落跑

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

地方熱門新聞

把善良百姓當賊？警將臨停機車當失竊車查察

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

金門「這支消防栓」　消防員優惠

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

葉佳水藝師獅頭製作教學成果展　延長展期

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

更多熱門

相關新聞

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

為打造更安全、友善的交通環境，台南市政府持續推動「高風險駕駛事件資訊公開」制度，透過公開重大違規與肇事案件，對社會發出清楚警訊，台南市交通局16日公布第14批高風險駕駛名單，共計13人，其中竟有2人涉嫌「無照駕駛肇事致人於死」，再度引發外界關注。

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南檳榔攤遭持刀強盜1萬現金　警8小時破案

台南檳榔攤遭持刀強盜1萬現金　警8小時破案

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

台南市家教中心表揚志工招募新夥伴接棒幸福

關鍵字：

即時通譯轉職台南就業中心語言門檻換老闆

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面