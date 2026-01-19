即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

▲台南就業中心提供即時通譯陪伴諮詢服務，協助外國朋友釐清轉職流程與勞動條件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

語言不通，往往是外國朋友在台工作最難跨過的一道坎，為協助在台移工朋友順利轉換雇主、保障就業權益，勞動部雲嘉南分署台南就業中心今年起推出「即時通譯陪伴諮詢服務」，由通譯老師現場協助溝通說明，讓外國朋友在轉職關鍵時刻，能聽得懂、問得清、選得安心。

台南就業中心指出，1月15日已有印尼籍青年及越南籍朋友，透過現場翻譯諮詢服務，順利完成雇主轉換，實際展現多語言支援在就業服務上的即時成效。

其中，一名年僅20歲的印尼籍青年，來台工作僅4個月，因語言不熟悉，對工作內容、勞動條件與轉換流程充滿疑慮。在印尼語通譯老師陪同下，逐一說明新工作的職務內容、福利條件與相關規定，並即時協助雙方溝通，讓他能在充分理解下做出選擇。

該名青年也開心分享，在老師的協助下順利轉職，讓他感到相當安心與感謝，直言「我很開心，也覺得台灣非常友善，希望可以在台灣好好工作，賺更多的錢」，話語中流露對未來的期待。

另一名越南籍朋友則較為靦腆，但在通譯老師協助下，逐步了解在台灣合法轉換雇主的流程、如何使用線上媒合平台，以及必須小心提防的不法轉換陷阱等重要資訊，原本緊繃的神情慢慢放鬆，最後帶著笑容踏實地前往新職場。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，移工朋友在台工作，常面臨語言文化隔閡、法規不熟悉、勞動權益認知不足及生活適應等多重挑戰。政府透過服務熱線與平台提供協助，而多語翻譯諮詢服務，更能直接解決第一線溝通問題，不僅保障移工權益，也有助於促進勞資雙方良性互動，打造友善、多元且安心的就業環境。

台南就業中心提醒，現場翻譯諮詢服務時間為每週四下午2時至4時，歡迎有轉換雇主或就業需求的印尼籍、越南籍朋友多加利用。未來也將持續精進多語就業服務，陪伴外國朋友安心在台工作，並協助企業媒合合適人力，創造勞資雙贏。

此外，勞動部也提供移工朋友24小時免費「1955」勞工諮詢申訴專線，提供中文、英語、越南語、印尼語、泰語等多國語言服務，協助勞動契約、工資、工時諮詢，並處理勞資爭議與不當對待申訴，必要時可轉介法律扶助或保護安置。