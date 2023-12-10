植栽妝點新北歡樂耶誕城　感受城市浪漫美學氛圍

▲板橋文化路草花海棠視覺饗宴。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接新北歡樂耶誕城開幕，新北市政府景觀處運用植栽妝點街道，以多層次植栽美化路段，利用不同的植物注入豐富多變的氛圍，不同的花草呈現變化無窮的色彩，讓視覺及視野更豐富。不僅提升路口行人可視性、良好視距，更可有系統地規劃植栽配置，供用路人可安全漫遊炫麗璀璨的新北耶誕城。

新北市景觀處為打造2030全方位永續農業健康市，由市府帶頭從身邊環境做起，妥善規劃都市綠地，營造小型生態系。今年耶誕城開城期間，周邊植栽規劃以複層式巧妙的設計搭配，展現各種植物特點，包含蔓花生的小巧可愛、海棠的綺麗、扶桑及金露花的綠葉襯托。

▲板橋新站路草花海棠妝點街景。

景觀處說，透過適度澆灌與適時修剪等養護，除了保持植栽生長活力，也有助於降低都市熱島效應，更透過喬木枝葉的陰影來提供行人遮陰避暑，並利用生命力旺盛的灌木做綠籬，以視覺引導行人前進方向；更於重點路段配合花期交錯，利用色彩艷麗的四季草花妝點新北的市容景觀，

景觀處長林俊德表示，「城市綠美學」融入在本次耶誕城周邊設計規劃中，如交叉路口停止線25公尺範圍內，灌木、花草的高度應低於50公分，避免造成駕駛人的視線阻擋並減少事故發生，除落實景觀維護與植栽管理外，亦可呼籲用路人勿隨地丟棄垃圾、勿違規穿越分隔島與踐踏植栽等，除了減少交通事故發生，共同維持市容整潔外，更能提供市民綠意美化並兼顧永續發展的城市景觀。

▲板橋縣民大道蔓花生扶桑妝點街景。

▲板橋文化路路口植栽高度低於50公分。