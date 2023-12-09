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新北金山警聯手超商女店長　機警成功攔阻詐騙1萬元點數

▲新北金山警聯手超商女店長 機警成功攔阻詐騙1萬元點數。（圖／新北市金山警分局提供）

▲新北金山警聯手超商女店長阻詐騙1萬元點數。金山警分局長蔣叔君（左2）、金山偵查隊長鄭雨舜（左1）、全家超商鄭姓女店長（右2）。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局金山派出所6日上午接獲報案，在轄區內全家超商有民眾疑似遭到詐騙，欲購買1萬元Apple點數，員警到場確認後，和超商女店長同心協力向民眾說明，守護住民眾的1萬元血汗錢，金山警分局也頒發獎狀與獎金予熱心的超商女店長。

一名50多歲婦人6日上午前往新北市金山區中山路一家全家超商，向鄭姓女店長表示要購買1萬元Apple點數，店長見婦人神色有異，便積極詢問購買點數的用途，同時也向轄區金山派出所報案。

金山所長李語堂、警員潘裕諺及徐詣庭等3員到場後才發現， 得知婦人遭到網路上的假交友詐騙，誤信「老婆老公相稱之網友，以LINE帳號被盜的瞎編理由要求婦人買遊戲點數，再提供簡訊認證碼，詐騙集團就可將點數轉賣為現金」。

▲新北金山警聯手超商女店長 機警成功攔阻詐騙1萬元點數。（圖／新北市金山警分局提供）

經員警告知婦人陷入網路愛情假交友詐騙手法，她起初還捨不得放棄這段網路孽緣，在警方苦口婆心說明類似案例後，才恍然大悟遭詐騙，所幸鄭姓女店長警覺性強，通知警方到場處理，在警民合作下，及時攔阻1萬元，為婦人守住荷包。

金山警分局長蔣叔君得知後，肯定鄭姓女店長堅守崗位的工作精神，特別前往頒發獎狀及獎金，並表示這次成功避免民眾金錢損失，是警民合作的成果，她也呼籲民眾面對假網路交友的各種詐騙話術，市民要冷靜應對並通報警方查證處理。

金山警分局呼籲網路交友索取各類遊戲點數或要求匯款，可向派出所或撥打165、110先查證，避免遭到假交友詐騙人財兩失。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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