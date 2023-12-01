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2023基隆光影節開幕今點燈　冬日專屬180秒夢幻漫旅光雕秀

▲2023基隆光影節開幕今點燈。（圖／記者郭世賢攝）

▲2023基隆光影節開幕在正濱漁港色彩屋繽紛登場。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「愛戀港都夜2023基隆光影節」今（1日）晚間在正濱漁港色彩屋繽紛登場，市長謝國樑、公視總經理徐秋華偕同多位議員出席開幕儀式，會中透過180秒的《愛戀基隆-夢幻漫旅》光雕秀，為基隆光影節揭開序幕，展開為期17天的夢幻光影之旅，也點亮冬日專屬於基隆的溫暖。

謝國樑表示，很高興能夠在基隆光影節與台灣原創動畫IP《妖果小學》合作，今年基隆只是牛刀小試，明年會有更大規模的AR城市娛樂，呈現給在地以及來自全國各地的好朋友們更震撼的視覺享受，市府也研議擴大彩色屋周邊區域發展，更重要的是歡迎民眾把握今年活動，在12月1至17日，來基隆享受過節的氣氛。

▲2023基隆光影節開幕今點燈。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

公視總經理徐秋華表示，在耶誕節前夕大家紛紛開始點燈，公視與基隆市政府攜手在彩色屋辦理光影節，公視把經典的水果奶奶變成動畫角色，搭配嘎嘎、庫倫以及台灣民間傳說中的小妖怪，加上台灣的特產的水果組合變成動畫IP，廣受小朋友歡迎，利用這些角色，也讓大家學習每個地區的地方特色跟文化，未來除了希望有更多本土IP，也期待與基隆市政府有更多合作。

基隆市政府為促進觀光與區域均衡發展，首次舉辦「2023基隆光影節」，活動以「親子」、「童趣」、「歡樂」並結合「基隆風情」為主題，擴大串聯基隆七區特色，除了在基隆市各區設有「IP光影裝置」及「AR城市尋寶遊戲」外，即日起至12月3日，於正濱漁港色彩屋上演一系列活動，包含在地音樂市集及最絢麗的光雕投影，邀請各地遊客造訪基隆時，前往體驗基隆七區的精彩美好。

▲2023基隆光影節開幕今點燈。（圖／記者郭世賢攝）

觀銷處代理處長郭憲平指出，本次活動特別與公視台灣原創動畫《妖果小學》合作，以各具特色及個性的妖怪角色帶領民眾暢遊基隆，其中更包含家喻戶曉、具有台灣本土25年歷史的IP角色−水果奶奶，將在七個行政區以妖果小學的世界觀，設置可愛發光氣球裝置及「AR城市尋寶遊戲」，透過知名IP及互動科技的結合，締造屬於基隆的歡樂時光。

此外，開幕前3天光雕投影於每日晚間6點至9點，每30分鐘播放180秒，以《愛戀基隆-夢幻漫旅》為題，帶您一路走過基隆渾然天成的自然環境，如基隆嶼、和平島，也融會百年歷史的人文薈萃，如七堵舊車站、正濱漁會大樓與海門天險，更不能少了目前最夯的色彩屋與海洋廣場等，完美展現國際港都的發展與進步，以及基隆的風土民情與人文熱情。 更多最新消息及有趣活動請鎖定「魅力基隆」臉書粉專查詢。

▲2023基隆光影節開幕今點燈。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼水果奶奶與妖果小學嘎嘎出現在開幕點燈儀式，天氣冷風颼颼，仍不減光雕秀熱情四射。

▲2023基隆光影節開幕今點燈。（圖／記者郭世賢攝）

【更多活動資訊】

1、IP光影裝置與AR城市尋寶遊戲地點：基隆市中山區－KEELUNG地標、仁愛區－海洋廣場、信義區－中正公園牌樓階梯與扇形廣場、安樂區－安樂親子館廣場、中正區－正濱漁港色彩屋觀景台、七堵區－七堵鐵道公園廣場以及暖暖區－暖心公園與暖暖吊橋，期望透過夢幻燈光裝置和AR城市數位尋寶遊戲，點亮基隆每個角落的愛與溫暖。

2、活動期間玩AR遊戲達成任務，即有機會限量獎品：開幕前3天，在正濱漁港色彩屋展區創建帳號，即可至服務台換取妖果小學特製聯名乖乖（共200份）；於任一區拍照打卡上傳基隆市府「魅力基隆」臉書粉專活動文章，即可獲得螢光主題明信片抽獎機會（限量320份），若完成七區任務，更可獲得限量禮品包抽獎機會（限量30位），歡迎呼朋引伴一起來體驗多元豐富的夢幻光影尋寶與光雕饗宴。

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