年輔導逾1600農民　新北水保服務團全國績優三連霸

▲新北市農業局辦理水土保持服務團組訓，表揚新北市水保服務團員無私奉獻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於8日晚間辦理112年度水土保持服務團組訓，邀請臺北市水保服務團一同交流分享，現場也頒獎表揚感謝新北市水保服務團員無私奉獻，致力水土保持觀念導入新北市的每一個角落。因為水保服務團技師的努力，已連續3年榮獲農業部評核為全國績優水保服務團。

新北市水土保持服務團每年協助市府水土保持服務案件高達500件，今年也額外協助工務局坡地社區巡檢47件，還曾於今年2月陽金公路崩塌時，由水土保持服務團梁宥崧技師赴現場勘查，第一時間協助現場分析災況，建議移除邊坡危石、加強臨時排水通路，供公路總局後續災害復建工程整治參考。

▲新北市水土保持服務團提供民眾免費水土保持專業諮詢。

新北市水土保持服務團優質的服務態度也連續三年獲農業部評定為全國績優水土保持服務團。為感謝新北市水保服務團多年來對市民的協助，現場頒發獎盃表揚水保服務團員，個人貢獻獎得主為祝錫敏技師、謝孟良技師，兩位技師出席會勘的次數在80位團員中名列前茅。

農業局指出，師鐸貢獻獎得主為廖經碩技師、陳盈男技師，今年農會講習共服務了超過1600位農民，兩位技師就輔導超過300位農民，以及團長貢獻獎得主為辛苦帶領服務團一整年的林永敏團長，感謝他們為新北山坡地無私奉獻與熱心服務，讓繁瑣行政流程更加順利，提供安居樂業環境。

▲謝孟良親自到現場直接指導民眾如何在農地進行簡單水保處理。



農業局表示，新北市山坡地範圍高達88%，水土保持工作格外重要，感謝服務團技師為新北市的山坡地共同做好保育工作，近年市民朋友對於環境保護及水土保育的意識抬頭，有更多關心與參與，透過水保服務團傳遞相關知識，讓水土保持與市民更親近。

農業局長李玟表示，透過組訓活動將持續精進新北水保服務團服務，讓民眾更能瞭解如何透過合法申請合理利用山坡地並兼顧水土保持。民眾如有山坡地開發或水土保持的相關問題，可上「新北市政府農業局」網站線上預約諮詢或可撥打農業局水土保持服務專線洽詢：02-2965-9930。