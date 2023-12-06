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新北鶯歌鳳鳴小作所今啟用　朱惕之和學員包裝碧螺春茶糖

▲新北鶯歌鳳鳴小作所今啟用 朱惕之和學員包裝碧螺春茶糖。（圖／新北市社會局提供）

▲新北鶯歌鳳鳴小作所今啟用，副市長朱惕之和學員包裝碧螺春茶糖。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局為讓鶯歌鳳鳴重劃區及鄰近地區身心障礙朋友，就近於熟悉的社區中，接受照顧與生活自理訓練，培養自立生活的能力，以減輕家庭照顧或經濟負擔，於新成立的鳳鳴派出所4樓成立新北市第33家小作所，可收20位身心障礙者，並委由財團法人中華啟能基金會辦理。

副市長朱惕之在啟用儀式中表示，侯友宜市長施政的理念是要讓市民朋友都能「安居樂業」。鳳鳴地區現有人口就有1萬6千多名，2年後捷運三鶯線通車，勢必再帶來新增人口，為讓身心障礙朋友能就近獲得妥善的照顧，市府利用新建的鳳鳴派出所4樓做為小作所，樓下就有警察全天候守護，形成最佳社會安全網。

▲新北鶯歌鳳鳴小作所今啟用 朱惕之和學員包裝碧螺春茶糖。（圖／新北市社會局提供）

▲中華啟能基金會執行長陳美花（左1）為副市長朱惕之（左2）介紹小作所內的各項體健器材和設備。

中華啟能基金會執行長陳美花表示，感謝市府和社會局釋出空間，基金會秉持愛是生活的源泉，也是生活的原動力，有服務身障朋友超過40年的經驗，一定會做好各項服務。小作所服務對象為15歲至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，目前6位學員都是居住於鳳鳴地區，走路就可以到小作所來。服務電話：02-2679-7701。

朱惕之在社會局長李美珍等人的陪同下，與學員一起包裝三峽碧螺春茶糖，這是知名廠商委託小作所代為包裝，每包重量約101至103公克，學員仔細的秤重後，再交由朱惕之包裝，朱惕之豎起大拇指，盛讚學員做事認真。

朱惕之也參觀小作所內的各種體健器材，可讓學員平時運動使用；另外在露臺有園藝區，教保員教導學員利用鶯歌在地陶土捏製各種動物造型，並燒製成花器，做為盆栽花藝使用。

▲新北鶯歌鳳鳴小作所今啟用 朱惕之和學員包裝碧螺春茶糖。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市鳳鳴小作所在露臺設立園藝陶冶區，讓學員利用鶯歌在地元素製作陶藝花器。

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