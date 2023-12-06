新北三峽鳳鳴派出所新廳舍啟用　結合社會局「身障小作所」

▲新北三峽鳳鳴派出所新廳舍啟用 。（圖／三峽分局提供）

記者戴上容／新北報導

三峽警分局鳳鳴派出所因鳳鳴重劃區迅速發展，不到2年人口數成長超過10％，加上捷運三鶯線將於2025年底開通，市府興建辦公廳舍空間，今(6)日舉行「三峽警分局鳳鳴派出所及社會局身心障礙照顧設施共構廳舍」啟用典禮，由新北市副市長朱惕之、社會局局長李美珍、新北市警察局長廖訓誠及在地議員、里長們共同參與。

三峽分局表示，舊有廳舍隱身巷弄，能見度不高，每年還得付出30萬租金，使用效益欠缺。此外，最急迫的問題是，鳳鳴派出所因鳳鳴重劃區發展迅速，2年時間不到人口數從1萬4千多人攀升到1萬6千多人，廳舍有擴大新建之必要。

▲ 新北三峽鳳鳴派出所舊外觀。（圖／三峽分局提供）

新廳舍新址選在新北市鶯歌區鳳鳴路163號，新廳舍還結合社會局身心障礙照顧設施，2021年3月開工，歷經1年7個月，2022年10月竣工。新廳舍為地下1層、地上4層、樓地板面積為1843坪的共辦大樓，今年4月已完成搬遷進駐，實現社會安全網絡的需求。

▲新北三峽鳳鳴派出所新廳舍 。（圖／三峽分局提供）

副市長朱惕之在啟用儀式中表示，2年後捷運三鶯線通車，勢必再帶來新增人口，為讓身心障礙朋友能就近獲得妥善的照顧，市府利用新建的鳳鳴派出所4樓做為小作所，樓下就有警察全天候守護，形成最佳社會安全網。

中華啟能基金會執行長陳美花表示，感謝市府和社會局釋出空間，基金會秉持愛是生活的源泉，也是生活的原動力，有服務身障朋友超過40年的經驗，一定會做好各項服務。小作所服務對象為15歲至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，目前6位學員都是居住於鳳鳴地區，走路就可以到小作所來。

▲新北三峽鳳鳴派出所新廳舍結合社福機構 。（圖／三峽分局提供）

朱惕之在社會局長李美珍等人的陪同下，與學員一起包裝三峽碧螺春茶糖，這是知名廠商委託小作所代為包裝，每包重量約101至103公克，學員仔細的秤重後，再交由朱惕之包裝，朱惕之豎起大拇指，盛讚學員做事認真。朱惕之也參觀小作所內的各種體健器材，可讓學員平時運動使用；另外在露臺有園藝區，教保員教導學員利用鶯歌在地陶土捏製各種動物造型，並燒製成花器，做為盆栽花藝使用。