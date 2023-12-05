新北哈客五股館今啟用　AI機器人共同推廣客語

▲新北哈客五股館正式啟用。（圖／新北市客家事務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北哈客五股館於今（5）日正式啟用，是新北市府繼四年五館政策後，在新北市所成立的第六座優質客家聚點會館，副市長陳純敬表示，客家聚點的建置政策是侯市長上任來推廣客家文化非常重要的政策，目的是希望新北市除了三峽客家文化園區之外，能夠在其他都會行政區域建置優質的客家聚點會館，就近提供客家鄉親聚會話家常、上課研習相互交流分享的場所，延伸新北客家文化觸角，串起新聯結，深耕新北客家文化。

新北市擁有67.2萬客籍人口、56個客屬社團，五股地區的客家人口有1萬200人，在地活動的客屬社團為社團法人新北市五股區客家協會，於當地耕耘多年、積極推展客家文化。建置客家聚點可以帶動五股區更多市民參與客家文化，哈客五股館為新北市政府客家事務局與教育局及新北市五股區成州國民小學跨局處共同合作建置，展現市府團隊重視客家的行動力。

▲AI機器人凱比以客語歡迎陳純敬副市長（右1）。

副市長陳純敬與貴賓一同以冰雕啟用新北哈客五股館，慶祝新北市第六個客家聚點建置完成。另外還有AI機器人凱比以客家語歡迎陳副市長及眾貴賓，並偕同成州國小學生帶領眾人配合牆上簾布上的客家語教學，操作黑板上的觸控螢幕數位學習客家語。新北哈客五股館作為多功能語言學習中心，除了提供客家鄉親互相交流分享、辦理客家文化推廣課程外，更是在校師生學習客家語、原住民語等多種本土語言學習場域、亦提供新住民學習華語文，使彼此發揮各自特色與所長、共榮共好。。

配合今天新北哈客五股館啟用活動，亦同辦理「美述客-哈客館巡迴開展」，結合已經建置完成的六座哈客館以及新北市客家文化園區，將展覽作品分布在不同哈客館共同展出，展期自2023年12月5日起至2024年6月28日止，第一階段在哈客新店館及板橋館展出，展期自2023年12月5日起至2024年3月1日止。

▲美江民族舞蹈團專業舞蹈現場演出。

第二階段在哈客中和館及新莊館展出，展期自2024年3月5日起至2024年5月3日止；第三階段在哈客淡水館、五股館及新北市客家文化園區展出，展期自2024年5月7日起至113年6月28日止，歡迎在地市民朋友至作品展出之客家聚點欣賞這些精緻且充滿童趣的客家藝術作品。

陳純敬進一步表示，2024年已規劃建置新北哈客蘆洲館，至2026年建置10座客家聚點，客家聚點將持續於新北各行政區建置哈客館，延伸新北客家文化觸角，以貼近在地、深入市民生活、增進在地參與，以利新北客家文化永續發展，希望透過哈客五股館的建置啟用，將新北客家文化推廣給更多市民朋友。