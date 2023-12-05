新北三重鴨鴨公園地景藝術展　魔法世界12／9奇幻登場

▲新北市三重鴨鴨公園地景藝術展。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「2023鴨鴨公園地景藝術展」將於周末12月9日魔幻登場；歲末將近，超萌的鴨鴨換上新裝，跟著小鴨巫師，騎著飛天掃帚帶你進入魔法世界，白天是魔法世界，充滿歡樂與歡笑；而夜晚則有光雕裝飾增添夢幻感受，迎接美好的2024。

新北市高灘處今年三重區鴨鴨公園以「魔法世界 穿梭夢境」為主題，邀請市民朋友來看看誰打翻了快樂的魔法水，讓蘑菇小鴨引領著大家尋找潛藏的小確幸，而在愛情南瓜的魔咒下，將過往的煩心事拋諸腦後。如果你累了，還有哈欠小貓邀你來戶外吸收芬多精，一起創造人生魔法的故事書。

▲跟著小鴨巫師進入魔法世界。

高灘處表示，鴨鴨公園地景藝術展自12月9日（星期六）展覽至明年1月14日（星期日），時間為每日早上8:30至晚上10點，光雕點燈時間從下午5點半開始，12月9日當天開展活動有特技表演、樂團表演，氣球達人秀、大型充氣溜滑梯等活動，內容相當豐富，適合大朋友與小朋友共襄盛舉。

此外，開展當日尋寶趣活動，邀請市民朋友在地景藝術區找到尋寶卡片，就可到服務台免費兌換精美紀念品；現場還有輕食市集、彩繪面具免費DIY、拍照及打卡送免費好禮，以及闖三關送好禮等（好禮限量1500份），歡迎大家帶著童心來鴨鴨公園感受魔法風情。

▲翻閱人生魔法故事書。

高灘處長張修銘表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，白天晚上各有不同風情，今年的哈欠小貓等每個裝置藝術都盛裝打扮，等著大小朋友來跟他們互動及合照，今年活動內容相當豐富有趣，現場有得玩有得吃又有得拿，讓參與的民眾忙的沒時間打哈欠。

【三重區鴨鴨公園 交通資訊】

1、從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。

2、從三重區環河南路（近堤防側）→經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園（忠孝碼頭）→往上游方向（新莊、板橋）上行約1.3公里（中興橋旁）即可到達「鴨鴨公園」。

3、搭乘捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達「鴨鴨公園」。

▲來看看誰打翻了快樂的魔法水。

▲鴨鴨公園地景藝術展作品位置圖。