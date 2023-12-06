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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接見歐洲15國記者　蕭美琴：延續執政是為增強台灣韌性

▲▼蕭美琴接見歐洲15國記者訪團。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蕭美琴接見歐洲15國記者訪團。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（6日）接見捷克巴卡拉基金會（Bakala Foundation）率來自歐洲15國的資深記者訪團，針對台歐關係、國際合作、區域安全、經貿連結及深化民主人權價值交換意見。蕭美琴於會中強調，未來將與黨主席賴清德共同致力於提升台灣的韌性，將在國防、經濟及民主三方面的投入努力，這將是下一任政府最優先的任務。

蕭美琴說，為了提升台灣的自我防禦與安全，總統參選人賴清德已提出強化國防嚇阻、經濟安全、國際夥伴關係及維持兩岸現狀等和平四大支柱政策，此外，她個人駐美期間也經常與許多國家的歐洲大使互動，建立了深厚的友誼，她清楚瞭解台灣與歐洲國家共享對和平、穩定、人權及民主價值的共同承諾，也共享增進全球繁榮的共同利益，未來要與民主夥伴共同攜手努力，防止威權政府破壞台灣民主的生活方式。

針對巴卡拉基金會代表Gregory Bruno關切台灣如何因應中國對台企圖，蕭美琴說明，中國要併吞台灣的意圖非常明確，台灣盡一切努力就是為了防止這種情況發生，其中包括要積極進行預防和威懾行動，尤其在國防方面，台灣會持續提升非對稱戰力，使對岸清楚任何軍事行動將帶來無法承受的代價。

蕭美琴稱，國際的支持與共識也是增加威懾力的要素，她感謝美國拜登政府近年在七大工業國組織等許多雙邊及多邊場合，表達對台海和平與穩定的一致訊息，各國也向北京傳達武力犯台將不被國際社會容忍，這樣的表態非常重要，將有助於維護區域的平衡和穩定。

此外，來自塞爾維亞記者Nataša Ivanovski詢問，未來民進黨繼續執政的三大優先事項為何？蕭美琴表示，在優先事項方面想到的就是「韌性」，期待台灣在國防、經濟以及民主方面變得更有韌性，尤其在經濟方面，必須使全民享受到經濟成長成果，並積極解決國內社會、房屋、高齡化問題，並在民主方面防止假訊息的滲透及外力介入。

此次歐洲資深記者訪團成員含括來自捷克、立陶宛、奧地利、比利時、德國、保加利亞、芬蘭、喬治亞、匈牙利、義大利、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、挪威及英國共15國的資深記者。

▲▼蕭美琴接見歐洲15國記者訪團。（圖／民進黨提供，下圖同）

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