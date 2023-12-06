學長來了！趙少康首場青年座談到台中一中　曝5所學校邀約全滿

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

為搶攻年輕選票，國民黨副總統參選人趙少康日前宣布，徵求五所學校邀請他去演講，讓年輕朋友「問到飽」，就是要知道年輕人在想什麼。他6日就在臉書分享，五場學校演講在短時間就額滿，第一場就是自己台中一中的學弟來邀約，更是讓他覺得振奮，時間就訂在12月9日晚間6時。

「大家都說年輕人不支持國民黨，問我應該怎麼爭取青年支持？」，趙少康表示，溝通與對話才能促進雙方了解，才有機會爭取認同，所以他公開徵求五所學校直球對決，希望能讓大家更認識趙少康，也讓他有機會面對面瞭解青年面對的困境並提供解答。

趙少康也分享，不只五場學校在短時間就額滿，第一場還是他台中一中的學弟來邀約，更是讓他覺得振奮。他指出，這場活動由「台中一中學生自治串連黨」主辦，開放台中各高中一同參與，主題觸及青年公民參與、來自下一代的訴求等，年輕人希望公平的環境，沒有特權，但現今的社會卻是「低薪、物價高、房子買不起、孩子養不起」，讓青年對前景沒有信心。

趙少康強調，「我相信，共好的未來，不分世代」，必須建構一個公平的社會，讓努力的人能夠出頭，才能給年輕人期待與盼望。他會秉持「不怕你問」的誠意，這場論壇的Q&A時間長達一個半小時，一定讓與會同學暢所欲言、有問必答，歡迎台中的學生朋友一同前來參與，時間就訂在12月9日晚間6時至9時，地點為力行救國團。