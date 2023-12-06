關心「新校園宿舍運動」　賴清德：學生宿舍優化可增進民主素養

▲民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會今（6）邀請實踐大學建築設計學系系主任王俊雄，以「新校園宿舍運動」為題進行專案報告。據轉述，黨主席賴清德表示，該運動讓學生成為校園空間改造的參與者，若是學生能有更優質的宿舍空間，下一個世代的台灣年輕人，一定也會有更好的民主素養，可推動國家社會進步。

賴清德說，「新校園宿舍運動」從倡議到執行的過程，除了制度與法規方面的調適，背後也需要有一群人，棄而不捨地追求以空間改造翻轉教育思維的可能性，造就今天的成果，不僅剛獲得有東方設計奧斯卡之稱的日本設計獎項（GOOD DESIGN AWARD 2023）的肯定，也掀起校園空間改造運動。

賴清德談及，「新宿舍運動」全面性翻轉的不只是空間，過去校園宿舍經常出現過於老舊帶來的問題，政府重視青年學子的居住環境，不只在教育品質上做投資，也同時強調青年學子的主體性與能動性，將學生從被動轉為主動，學生作為校園空間改造的參與者，也是未來宿舍空間的主要使用者與管理者，落實「以學生為本」的教育實踐。

賴清德補充，這次自己提出「0到22歲投資未來世代」國家希望工程，主角也是「學生」，他推動教育平權私立大學學費補助，公私立的弱勢學生加碼補助，另為減輕弱勢學生校外住宿負擔，從明年2月開始，每生每學期補貼5000元，弱勢生補貼7000元，支持學生沒有後顧之憂去實踐夢想。

賴清德說明，下一個世代是推動台灣前進的重要力量，投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來，有言道，「見微知著」，學生能有更優質的宿舍空間，能參與生活空間的改造、使用和管理，那麼，下一個世代的台灣年輕人，一定也會有更好的民主素養，既能成就自己，也能推動國家社會進步。