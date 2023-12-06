國民黨開放郭台銘為立委站台　郭辦：認同中華民國派就可以支持

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選正式開打，藍白陣營合作破局後，國民黨內爆出「禁柯令」，要求黨內立委參選人不得邀請民眾黨總統參選人柯文哲站台，以達堅壁清野效果，不過隨著鴻海創辦人郭台銘退選，國民黨文傳會主委林寬裕今（6）日表示，黨中央定調，若總統候選人是競爭性質，目前沒有開放的問題，但郭台銘已非參選人，因此就可以交給小雞們自行評估，「禁郭令」解禁。郭辦發言人陳家頤回應，還是回歸主流民意的價值，認同價值，對郭董來說顏色不重要，挺誰不重要，藍綠白也不重要。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在一場「君悅鴻門宴」後，藍白正式分道揚鑣，國民黨也火速畫清界線，對藍營小雞下「禁柯令」，禁止國民黨立委參選人邀請柯文哲站台。

至於「禁郭令」是否解禁？林寬裕於今日下午中常會後受訪表示，因郭台銘本身已經不是參選人，那既然不具備有參選人的資格，就完全交由打算邀請郭的這個候選人自己來評估，如果小雞覺得對他們的選情是有幫助，那國民黨就不會特別的來加以限制。

對此，陳家頤表示，重點還是回歸主流民意的價值，要認同價值，對郭董來說顏色不重要，挺誰不重要，藍綠白也不重要，實踐主流民意才重要，退出2024就是成全主流民意，因此最終還是要回歸核心價值，只要認同中華民國派，政黨輪替是民心所向，只要認同都會支持。

至於郭董是否會站台？陳家頤則說，這都可以慢慢再去討論，重點是大家的核心價值理論，前提都還沒有共識，後面就不太可能，「方法很多，我們沒有劃定界線，我們先釐清核心價值，後續再來看要怎麼支持。」