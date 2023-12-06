兼差當直播主以為爽賺！表演系女大生淪獵物「秒背債2500萬」

▲女大生直播遭索賠8000萬人民幣。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

網路直播近年成為了一個新的熱點，不少大主播透過直播和各種網路帶貨，可以說是日進萬金，這也吸引到了不少想要透過直播賺錢的大學生。大陸一名正妹大學生以為能賺很多錢，投身直播行業，跟大陸直播平台鬥魚簽約，但最後卻遭公司索賠600萬人民幣（約新台幣2574萬元）的違約金。

據《CNMO新聞》報導，早在2020年7月，直播平台鬥魚以違約為由，向多名女主播索賠8,000萬元人民幣（約新台幣3.4億元）違約金。消息廣泛傳播後，鬥魚迅速與多名受訪女主播和解。

此後3年，在不為輿論關注的角落，鬥魚及其母公司武漢甌越網視有限公司（簡稱甌越網視）的索賠仍在延續。被索賠對象多來自在校大學生。受害者家屬受訪怒斥，這是對在校學生的圍獵。

有涉事主播表示，只要自己不照他們的要求直播，他們便向其施壓說直播時長不夠，要起訴她。而有的主播則展示了簽署的相關合約，格式合約顯示，主播每月最低有效直播天數為24天，每月最低有效直播時長為120小時。每年有1次豁免機會。若超出則當月所有費用（本合涉及的平台簽約金，禮物收益分成等所有費用）為0，乙方（主播）須向甲方（公會）支付500萬元（人民幣，下同）違約金。

多份裁判文書網的公開判決書顯示，以鬥魚和甌越網視為原告的合約糾紛中，被告多為出生於1995年後的年輕女性。因無法償還這些違約金，多名女生成為「老賴」。一名女主播說，「這麼大數字，你要我去自殺，我也賠不起這個金額。」

2019年5月，女大生羅莉（化名）就讀於某知名大學表演系二年級。直播產業剛興起，深圳市小象互娛文化娛樂有限公司（簡稱小象互娛，鬥魚持股5.56%）邀請，她成為這家公司的簽約主播。

與預期中的透過直播改善生活境遇相反，成為短影音主播後，這位高校學生陷入困境，「只要我不按照他們的要求直播，他們便向我施壓說我的直播時長不夠要起訴我。我第一次面對這樣的壓力，不敢告訴父母，後來就生病了。」

2023年1月4日，羅莉收到深圳國際仲裁院寄來的仲裁通知書，鬥魚向她索賠600萬違約金。4月10日，深圳小象互娛在深圳南山區法院起訴羅莉，要求其賠償20萬元，並繼續履行合約。

鬥魚聲稱，協議履行期間，鬥魚為羅莉投入的「經核算推廣成本費用價值291萬元」，但沒有提供相應證據。小象互娛聯絡人楊威則聲稱，該公司已經為羅莉「投入400萬」成本，與鬥魚一樣，小象互娛同樣拒絕提供相應證據。

事實上，羅莉面對的天價違約金主張並非個案。2020年6月12日，遊戲頭部主播韋朕因違反解說合約，被湖北省高級人民法院判決向武漢魚行天下文化傳媒公司（簡稱魚行傳媒，是鬥魚全資子公司）賠償違約金8000多萬元。這是首起由高等法院一審審理的主播解約案，也是同類案件中賠償金額最高的一例。