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立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

▲熊男不滿遭立委參選人蔡男比中指嗆聲，持辣椒水並夥同他人痛毆蔡男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲熊男不滿遭立委參選人蔡男比中指嗆聲，持辣椒水並夥同他人痛毆蔡男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

2024台南市第一選區立委參選人蔡承攸，日前在火車上開「抖音」直播遭制止，竟持辣椒水朝對方噴灑。今天（3日）凌晨蔡男在新北中和連城路上某酒吧開直播，與一對兄弟起衝突，該對兄弟趁蔡男離開酒吧時，持甩棍、辣椒水攻擊蔡男，造成臉部撕裂傷。警方循線，逮捕該對兄弟及友人並帶回偵辦。

據了解，36歲蔡承攸身兼「抖音」直播主，又代表復康聯盟黨參選2024台南市立委選舉，上週日（26日）晚間搭乘台鐵129次自強號列車，開啟直播與粉絲及選民互動，但因為音量過大，引起鄰座乘客不滿上前制止，蔡男竟持辣椒水朝對方噴灑，但也造成其他乘客不適，事後蔡男遭警方依社維法送辦。

▲熊男不滿遭立委參選人蔡男比中指嗆聲，持辣椒水並夥同他人痛毆蔡男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線，在中和圓通路攔獲熊男等3人。（圖／記者陸運陞翻攝）

今天凌晨1時許，蔡男新北市中和區連城路上某間酒吧，獨自喝酒並開啟直播與選民互動，當時住在中和的28歲熊姓男子，也在蔡男的直播間內，向蔡男表示想與他做朋友，但蔡男疑似酒後精神不佳，對熊男交友邀請感到不屑，並對其比中指嗆聲，讓熊男感到非常不滿。

而蔡男又在直播中透露，所在中和連城路某酒吧，熊男立即夥同雙胞胎哥哥及友人29歲李男，開車到該酒吧門口埋伏。蔡男酒後離開酒吧，準備上計程車時，熊男等3人立刻下車，持棍棒、辣椒水痛毆蔡男，隨後搭車離去。遭毆的蔡男撥打110報警，警方循線，在中和圓通路攔獲熊姓兄弟等3人，並立即帶回偵辦。

▲熊男不滿遭立委參選人蔡男比中指嗆聲，持辣椒水並夥同他人痛毆蔡男。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依傷害、殺人未遂及聚眾鬥毆罪，將熊男等3人，移送新北地方檢察署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

熊男表示，坦承動手毆打蔡男，但稱因遭到蔡男辱罵及比中指污辱，才會憤而夥同哥哥及朋友動手，其他2人皆坦承動手。訊後，警方依傷害、殺人未遂及聚眾鬥毆罪，將熊男等3人，移送新北地方檢察署偵辦。

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