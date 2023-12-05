搭捷運淡水線遭色阿伯噁摸膝蓋　女大生全程拍下！母陪同提告

記者戴上容、張君豪／連線報導

一名大三女大生上月29日下午4點下課後，從淡水搭捷運返家，遇到一名阿伯假意問路，阿伯之後沿路裝睡，閉著眼睛數次伸手摸女大生膝蓋，更企圖往上觸碰，嚇得女大生拿手機拍下犯案經過，女大生與母親12月4日到台北市中正一分局忠孝西路派出所報案，警方也證實受理偵辦中。

▲一名阿伯搭捷運時騷擾女大生，犯案過程全被錄下 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

《爆料公社二社》5日有民眾PO文，「事發於11月29日下午4點40左右發車的淡水線往象山方向列車，此色狼一路斷斷續續在車上對被害女學生伸魔爪觸摸，被害人心裡甚是恐懼不知如何是好，只能將其惡形錄下，已報警處理，希望藉此社團幫忙肉搜此人，能將其繩之以法，以免更多無辜女性受害！」並留下EMAIL希望大家幫忙找人。

被害者母親今日受訪表示，女兒最近椎骨受傷，放學後要到中醫診所做治療，11月29日下午4點40左右，從淡水站搭往象山方向列車前往市區，過程中有名阿伯從淡水站坐在她旁邊，還要求她到台北車站時要叫他起來，車子到竹圍站後，阿伯裝睡，沿途觸摸女兒的膝蓋，更企圖往上摸。

女大生當下覺得不舒服，怕大家不相信她所言，於是開啟錄影蒐證，返家後拿給母親看，母親看了以後相當憤怒，母女倆事後到北市中正一分局忠孝西路派出所報案。母親透露，女兒事後因為手機裡有阿伯照片，變得不願意開手機，也感到很噁心，她希望能將變態阿伯繩之以法，不要再有人因此受害；警方證實，被害人4日已到台北市中正一分局忠孝西路派出所報案。