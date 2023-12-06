Toyz稱要還台灣人情！和基金會合作「募款1億」：蹲出來就兩清了

記者曾筠淇／綜合報導

Toyz（劉偉健）4日受邀參加「2023星光電競大賞」，但在頒獎給統神時，被罵「販毒狗」，引發大眾關注。事後Toyz不只在直播中道歉、砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，也說自己要與浪凡基金會合作，將募款1億元，「想要我進去之後有人在幫我幹好事，還給台灣最後一個人情」，之後他關出來就和台灣兩清了。

Toyz昨（5日）日在直播中透露，他最近比較少開直播，因為之前有直播平台聯繫他，邀請他一起做公益，所以他這陣子東奔西跑、非常忙。當時他心想自己之後要進去蹲，「怎麼樣還給台灣這個人情？沒台灣就沒Toyz，我覺得也算是這個地方給了我一個很大的舞台啦」，因此，他才決定在接下來的3、4個月要與該平台合作。

Toyz表示，「我們首要的任務就是募款1億，也就是10個1000萬。」至於這筆錢要做什麼？目前還在寫企畫書。他說，如果大家信不過他，也可以不要捐，他會透過自己的方法，「情勒我身邊的人也好，情勒這些大企業家也好，情勒那些秀場主播也好」，盡他所能募款。

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▲Toyz與基金會合作。（圖／翻攝自YouTube／Toyz，下同）

因此Toyz也說，「接下來大概有3個月的時間，我可能不會在YouTube。」他坦言自己平時口無遮攔，總該回饋一下，「很多偏遠地區、鄉下小孩得幫一把」。

Toyz接著說，怕很多人大家說他在「削」，所以直接公布合作的基金會就是「浪凡基金會」，他是行動發起人，不過錢並不會進到他的口袋，「大家捐也好，不捐也好，這些明細都能看得到，如果基金會解釋不清楚那也不干我的事」。

Toyz直言，他的目標單純，「就是想要我進去之後，有人在幫我幹好事，還給台灣最後一個人情」，之後蹲完出來，不論能否留在台灣，他都覺得與台灣兩清了，大家未來會在其他直播平台看到他，「消費別人的也該還一還了」。最後他也呼籲大家「以我借鏡」，別做傻事。

Toyz因爆吸毒、販毒爭議而吃上官司，台中地院考量Toyz態度、已交出毒品上游，一審判決4年2月徒刑。但Toyz交保後提出30多張公益團體感謝狀，主張自己對台灣有貢獻，盼能爭取緩刑。而案經上訴，台中高分院今（6）日宣布二審結果，駁回上訴，維持一審結果。本案仍可上訴。