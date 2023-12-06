高雄警帶槍跟老婆開直播！蹺班回家洗碗曬恩愛　遭記過2次處分

記者吳奕靖／高雄報導

網路影片流傳一名高雄市旗山一名巡佐跟一名女子合開直播，不過這名巡佐在直播時被人發現不但穿制服還有配槍，更被查出是「勤務期間」，旗山分局調查後確有此事，對這名巡佐處分2小過，並且追究所長的內部管理責任。

▲旗山分局的一名郭姓巡佐在服勤期間跑回家，還跟老婆開直播。（圖／翻攝旗山分局）

旗山分局指出，有關網路流傳高雄市政府警察局旗山杉林某巡佐著制服開直播一案，經調查確認「該畫面係為旗山分局杉林分駐所郭姓巡佐多次嚴重違反勤務紀律返家，於勤務期間返家協助越籍妻子處理家務，其配偶並將郭姓巡佐返家畫面於線上直播影片分享於親友，經警方清查網路流傳多部影片畫面，認定郭員穿著警察制服、背心及配槍畫面，嚴重違反勤務紀律屬實，本於不護短、不庇縱原則嚴懲不貸，另一併追究所長內部管理責任」。

▲高雄警疑上班時間回家與妻子直播曬恩愛。（圖／翻攝自社會事）

旗山分局也表示，郭姓巡佐身為幹部違反勤務紀律行為，經越籍妻子張貼於網路，已影響警察機關形象，將依規定調整服務單位並核予記過二次處分，後續加強要求落實勤務紀律，並列為重點督導單位加強督導，同時指派幹部加強督帶勤，以端正警察形象，避免類似案件再次發生。