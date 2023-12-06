　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT狂抓9重點！一票人笑：被摸頭？

記者周亭瑋／綜合報導

統神和Toyz在「2023星光電競大賞」爆衝突後，相關單位火速發聲明，而統神也開直播還原此事，透露夫妻倆當時的心境。對此，就有熱心網友整理出懶人包，直呼「大概就是這些在跳針」，而鄉民們也被戳笑狂留言。

▲統神開直播解釋。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院、PTT、CTESA）

▲統神開直播解釋。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完昨晚統神直播後，在PTT發文整理出重點，統神表示，事前不知道Toyz是頒獎人，但知道這個活動他會在場，不過當看到頒獎人是椅子（Toyz）後，就直覺認為是自己得到該獎項，「所以依照出席兩千次活動的經驗，就知道該做效果啦！」

統神還提到，原本不知道要講什麼，後來突然想到多年前丁特的建議，「主辦單位找這兩個，就是要兩人開噴的」，於是按照他的指示開始做效果；同時他也強調，「我如果真的生氣，早就衝上去揍他了」、「還是你們覺得我應該上去說，喔喔謝謝椅子哥，那你們找錯了啦，應該找另外一個戴眼鏡的。」

▲統神開直播解釋。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院、PTT、CTESA）

▲網友整理出9大重點。（圖／翻攝自PTT）

另外，對於老婆003一系列的動作與反應，統神直言，「003不知道在幹嘛，是她想走的，我本來還想留下來吃東西的。」而太太也跟他透露，自己的確很生氣，但後來是依照人設演出，況且小孩也坐不住了。

對此，鄉民不禁笑回，「這是在圓嗎」、「靠X統神態度變這麼軟，有被摸頭嗎？」「丁特：欸不是」、「003感覺就不知道統神在做效果，現在在圓」、「超好笑，一直甩給丁特」、「肯定是昨天晚上回家才想好怎麼圓」、「是不是XX老闆出手了」、「想想丁特真的沒差吧，之後開台又是一波流量」、「003剛剛有說她是真的爆氣，但統神沒有，統神很明顯在做效果啊，他已經老效果王了，當然演得跟真的一樣」、「反正再拉丁特下水，又可以炒一波流量」。

▲統神開直播解釋。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院、PTT、CTESA）

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

另外，丁特昨晚也透過臉書發聲明，表示「本人從來沒有指示亞洲統神張嘉航在頒獎會場攻擊Toyz，也並沒有獲得任何政府補助。本次開噴計畫全數由本聯賽地獄豬戰隊張嘉航老闆兼自費職業選手單獨執行。請各界勿以訛傳訛、製造謠言。」

【統神解釋怒噴懶人包】

1.事前不知道是椅子是頒獎人，但知道這個活動椅子在場。

2.看到頒獎人是椅子的當下，就知道應該是自己得獎。

3.依照出席兩千次活動的經驗就知道該做效果啦！

4.原本不知道要講啥，後來突然想到多年前丁特的建議：主辦找這兩個就是要兩人開噴的。

5.完全依照丁特的指示做效果。

6.我如果真的生氣早就衝上去揍他了。

7.還是你們覺得我應該上去說，喔喔謝謝椅子哥，那你們找錯了啦，應該找另外一個戴眼鏡的。

8.003不知道在幹嘛，是她想走的，我本來還想留下來吃東西的。

9.003表示：我是很生氣，但後來也是依照人設演出，而且小孩也坐不住了。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
正妹超商實習　遭銬住脫衣：我是不是可以摸你奶奶了
LIVE／Toyz二審宣判！唐禹哲元配「女星被點名」　吳欣盈
快訊／民進黨議員酒駕肇事　請辭黨部主委
統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT抓9重點：被摸頭？
要查電競協會！　體育署長：扣減補助款
今天限定！　珍珠鮮奶茶買1送1
逢甲商圈「32年人氣老店」熄燈！　饕客一片哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

「全台最有名枕頭」重出江湖？作家曬照笑了　網喊：很難忘記

立委批電競協會找Toyz頒獎「賺流量」　體育署開鍘：明年扣補助款

年底旺季！高鐵12／8起短期增班　「4個周末增20班」

Toyz稱要還台灣人情！和基金會合作「募款1億」：蹲出來就兩清了

處理不適任教師「案件不分輕重」　全教總批教育部：把學校變法院

全台20學校標不到交通車！駕駛放寬68歲　公會點名2問題難解校車荒

統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT狂抓9重點！一票人笑：被摸頭？

台中32年老店「老舖子湯包」熄燈！老闆退休　饕客一片哀號

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

衛福部處長外遇車震遭譏「桃花部」　薛瑞元：未影響公務不會調查

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰…真相超狗血

「全台最有名枕頭」重出江湖？作家曬照笑了　網喊：很難忘記

立委批電競協會找Toyz頒獎「賺流量」　體育署開鍘：明年扣補助款

年底旺季！高鐵12／8起短期增班　「4個周末增20班」

Toyz稱要還台灣人情！和基金會合作「募款1億」：蹲出來就兩清了

處理不適任教師「案件不分輕重」　全教總批教育部：把學校變法院

全台20學校標不到交通車！駕駛放寬68歲　公會點名2問題難解校車荒

統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT狂抓9重點！一票人笑：被摸頭？

台中32年老店「老舖子湯包」熄燈！老闆退休　饕客一片哀號

1200萬用戶注意！「LINE Pay好行銷」上線　擴大平台效益

趙岱新鬆口婚宴進度！　產後首露面「甜誇老公這舉動」

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字！再加碼「降價了」

李沃牆／解讀經濟數據宜「見林又見樹」

攻城獅「洋將荒」救命！　找前SBL璞園舊將霍立飛加盟

試・開箱／玫瑰控不能錯過的3款浪漫新香！這支百葉玫瑰聞到瞬間戀愛

中菲行11月營收月增近1％　估亞洲至美國空運需求旺到農曆年

洋基與死敵紅襪交易　用3名投手換來左打外野手維杜戈

中國債信評等遭穆迪調降　央視：經濟持續恢復向好！

空運3箱「椰子油」來台！裝28KG液態甲基安非他命　5人下場慘了

生活熱門新聞

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「立院地王」就是她！　豪擁56筆土地卻租國有農地占便宜

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

耳屎3重要功用　醫警告：亂挖恐釀5種傷害

電競找Toyz頒獎惹議　教長：不允許與毒品掛勾「將處置主辦單位」

更多熱門

相關新聞

Toyz稱要還人情！和基金會合作「募款1億」

Toyz稱要還人情！和基金會合作「募款1億」

Toyz（劉偉健）4日受邀參加「2023星光電競大賞」，但在頒獎給統神時，被罵「販毒狗」，引發大眾關注。事後Toyz不只在直播中道歉、砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，也說自己要與浪凡基金會合作，將募款1億元，「想要我進去之後有人在幫我幹好事，還給台灣最後一個人情」，之後他關出來就和台灣兩清了。

主持人Sobad談大賞：統神製造最佳效果

主持人Sobad談大賞：統神製造最佳效果

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

台中男連闖4紅燈！酒測值飆出0.95

台中男連闖4紅燈！酒測值飆出0.95

高雄警帶槍跟老婆開直播　蹺班回家洗碗曬恩愛

高雄警帶槍跟老婆開直播　蹺班回家洗碗曬恩愛

關鍵字：

統神Toyz星光電競大賞爭議直播影音

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

超商今天美式、拿鐵買6送6！

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

吃完拉麵留剩飯　日老闆譙客「請你去死」引熱議

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面