統神解釋「夫妻倆真實心境」　PTT狂抓9重點！一票人笑：被摸頭？

記者周亭瑋／綜合報導

統神和Toyz在「2023星光電競大賞」爆衝突後，相關單位火速發聲明，而統神也開直播還原此事，透露夫妻倆當時的心境。對此，就有熱心網友整理出懶人包，直呼「大概就是這些在跳針」，而鄉民們也被戳笑狂留言。

▲統神開直播解釋。（圖／翻攝自YouTube／統晨大戲院）

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網友看完昨晚統神直播後，在PTT發文整理出重點，統神表示，事前不知道Toyz是頒獎人，但知道這個活動他會在場，不過當看到頒獎人是椅子（Toyz）後，就直覺認為是自己得到該獎項，「所以依照出席兩千次活動的經驗，就知道該做效果啦！」

統神還提到，原本不知道要講什麼，後來突然想到多年前丁特的建議，「主辦單位找這兩個，就是要兩人開噴的」，於是按照他的指示開始做效果；同時他也強調，「我如果真的生氣，早就衝上去揍他了」、「還是你們覺得我應該上去說，喔喔謝謝椅子哥，那你們找錯了啦，應該找另外一個戴眼鏡的。」

▲網友整理出9大重點。（圖／翻攝自PTT）

另外，對於老婆003一系列的動作與反應，統神直言，「003不知道在幹嘛，是她想走的，我本來還想留下來吃東西的。」而太太也跟他透露，自己的確很生氣，但後來是依照人設演出，況且小孩也坐不住了。

對此，鄉民不禁笑回，「這是在圓嗎」、「靠X統神態度變這麼軟，有被摸頭嗎？」「丁特：欸不是」、「003感覺就不知道統神在做效果，現在在圓」、「超好笑，一直甩給丁特」、「肯定是昨天晚上回家才想好怎麼圓」、「是不是XX老闆出手了」、「想想丁特真的沒差吧，之後開台又是一波流量」、「003剛剛有說她是真的爆氣，但統神沒有，統神很明顯在做效果啊，他已經老效果王了，當然演得跟真的一樣」、「反正再拉丁特下水，又可以炒一波流量」。

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

另外，丁特昨晚也透過臉書發聲明，表示「本人從來沒有指示亞洲統神張嘉航在頒獎會場攻擊Toyz，也並沒有獲得任何政府補助。本次開噴計畫全數由本聯賽地獄豬戰隊張嘉航老闆兼自費職業選手單獨執行。請各界勿以訛傳訛、製造謠言。」

【統神解釋怒噴懶人包】

1.事前不知道是椅子是頒獎人，但知道這個活動椅子在場。

2.看到頒獎人是椅子的當下，就知道應該是自己得獎。

3.依照出席兩千次活動的經驗就知道該做效果啦！

4.原本不知道要講啥，後來突然想到多年前丁特的建議：主辦找這兩個就是要兩人開噴的。

5.完全依照丁特的指示做效果。

6.我如果真的生氣早就衝上去揍他了。

7.還是你們覺得我應該上去說，喔喔謝謝椅子哥，那你們找錯了啦，應該找另外一個戴眼鏡的。

8.003不知道在幹嘛，是她想走的，我本來還想留下來吃東西的。

9.003表示：我是很生氣，但後來也是依照人設演出，而且小孩也坐不住了。

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