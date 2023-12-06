婚禮當晚「新娘遭酒駕撞死」！新郎悲痛辦完後事　岳母竟來爭遺產

▲阿里克與珊曼莎遭酒駕女子追撞，婚禮當晚天人永隔。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州一對新人在婚禮當晚遭酒駕追撞，女方當場身亡，男方重傷一度昏迷，甦醒後立刻面對喪妻之痛。根據當地媒體最新消息，新郎如今又被丈母娘告上法院，被迫爭奪妻子的遺產，甚至還遭質疑婚姻有效性。

今年4月28日，34歲的阿里克（Aric Hutchinson）與同齡妻子珊曼莎（Samantha Hutchinson）舉行婚禮，結束後與2名親友駕駛高爾夫球車離開，卻遭酒駕女子以時速近105公里追撞。他腦部受傷、多處骨折且滿臉瘀青，為此接受多次手術，妻子當場喪命，2名親友也傷勢嚴重。

珊曼莎離世後，阿里克成為妻子遺產代理人，他也對肇事駕駛當晚造訪的酒吧提起非正常死亡訴訟，可能獲得一筆賠償金。

但據南卡州日報《郵政與信使》報導，新娘母親已提交請願書，要求法院撤銷女婿身為女兒遺產代理人的身分，理由是「潛在詐欺問題」，這可能導致阿里克與珊曼莎的婚姻被判無效。此外，她也透過律師提出一項動議，試圖干預女婿與酒吧的官司。

▲阿里克也在車禍中重傷，不僅面對喪妻之痛，如今又捲入遺產官司。（圖／翻攝自GoFundMe）



丈母娘莉莎（Lisa Miller）聲稱，她與女婿都認為，珊曼莎會希望母親與丈夫共享遺產，最終卻被女婿的法律團隊排除在外。莉莎強調，從沒想過質疑這段婚姻的有效性，也不想要讓女兒丟臉，但「我覺得阿里克違背了我女兒的意願，這是對她的汙辱。」其律師堅稱，這項干預是為了「保護珊曼莎的遺產及其所有合法繼承人。」

阿里克的律師反駁將莉莎排除在外的說法，並稱對方的動機不僅在道德上令人質疑，甚至沒有法律根據。他們透露，阿里克曾主動提議，要把酒吧賠償金的一半分給丈母娘，這是出自於慷慨性格，也是因為不想為自己的婚姻進行公開又痛苦的訴訟，而不是因為莉莎的說法在法庭上站得住腳。

至於25歲肇事女子科莫羅斯基（Jamie Komoroski）目前仍在獄中，被指控1項指控魯莽駕駛謀殺罪、3項酒駕重罪。但是，根據法官最近一項命令，如果檢方直到明年3月仍無法促成開庭，她將被保釋出獄。

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