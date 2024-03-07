葉門叛軍襲紅海商船首傳致命！　美軍證實：至少3死4傷

▲商船「真實信心號」在紅海遭葉門叛軍襲擊。（圖／取自美國中央司令部）



記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）證實，葉門叛軍「青年運動」武裝組織6日朝紅海一艘商船發射導彈，造成至少3名船員死亡，而這也是葉門叛軍去年對紅海發動攻擊以來，首度釀成人員傷亡。

根據《路透社》報導，葉門叛軍青年運動（Houthi，另譯為胡塞武裝）6日朝紅海一艘商船發射導彈，先前英國大使館指出，這次攻擊造成2名船員死亡，而美國中央司令部更新消息指出，至少有3名船員死亡、4人嚴重受傷。

據了解，遭攻擊的商船為懸掛著巴貝多國旗、賴比瑞亞擁有、希臘公司經營的「真實信心號」（M/V True Confidence），當時船上載有20名船員和3名武裝警衛，包含15名菲律賓人、4名越南人、2名斯里蘭卡人、1名印度人和1名尼泊爾人。

▲商船「真實信心號」在紅海遭葉門叛軍襲擊。（圖／取自美國中央司令部）



真實信心號在當地時間6日上午約11時30分行經紅海時，遭青年運動導彈襲擊，貨輪中彈後陷入火海，目前船隻正在海上漂浮，其餘船員已經棄船；美方知情人士透露，他們在船隻附近發現一艘救生艇，另一名航運人士則說，有4名船員嚴重燒傷，還有3人下落不明。

英國國防部表示，聯軍正在替船員提供必要支持，而國際運輸工人聯合會（International Transport Workers Federation）秘書長柯頓（Stephen Cotton）則呼籲，必須採取緊急行動保護所有受威脅船員，「我們一直警告國際社會和航運業，船員在亞丁灣和紅海面臨的風險不斷升級，今天我們不幸看到這些警告被證實了。」