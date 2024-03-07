海利退出共和黨初選留伏筆　未公開力挺川普

▲美國共和黨總統參選人海利宣布退出黨內初選。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）作為前總統川普的唯一競爭對手，她在「超級星期二」投票結果出爐後，正式宣布退出黨內初選。不過，海利在宣布退選後並未表態支持川普，僅表示川普必須去贏得黨內外不支持他的人的選票，替11月的大選留下伏筆。

根據《路透社》報導，海利6日宣布退出共和黨初選，「現在是時候停止我的選戰。我說過，我希望讓美國人的聲音被聽見。我那麼做了。我沒有遺憾。」她也向川普表達祝賀，「祝他順利，我祝福每一位將成為美國總統的人順利」

有趣的是，她並未在演說中表態支持川普，似乎替11月的大選留下伏筆，「現在要看看川普如何去贏得黨內外不支持他的人的選票，而且我希望他那麼做。」

▲美國前總統川普今年11月將再度代表共和黨競選總統大位。（圖／路透）



相較於海利的祝賀，川普則在她宣布退選之際，直接在其社群網站Truth發文表示，「海利昨晚以創紀錄的方式被擊敗了。」

確定會代表民主黨參選的現任總統拜登（Joe Biden）則立刻鎖定海利的選票，「川普明確表示他不要海利的支持者，我想說清楚，他們（海利的支持者）在我的競選活動中佔有一席之地。」

現年52歲的海利的外交政策和川普相左，她談到過去在聯合國的外交政策經驗，認為繼續保持美國在全球的領導地位相當重要，她認為美國必須幫助烏克蘭抵禦俄羅斯，「如果我們撤退，戰爭將會更多而不是更少。」

海利在競選過程中不乏許多財力雄厚的支持者，但最終她卻未能取得更多保守派選民的支持，在初選過程中一路慘敗，最終只能宣布退選。