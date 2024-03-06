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川普首度明確表態！　支持以色列攻打加薩「問題總得解決」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲ 川普首度明確表態，支持以色列對加薩開戰。（圖／路透）

文／中央社

在美國共和黨總統初選聲勢領先的前總統川普今天就以色列對加薩開戰表達支持。國際間要求美國約束盟友以色列的壓力日增之際，這是他截至目前對這場戰鬥最直言不諱立場表述。

法新社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）採訪，被問到是否「在以色列陣營裡」時回答說，「是的」。

他隨後被問到，是否「同意」以色列在加薩發動攻勢的方式。川普回答說，「這個問題總得解決。」

川普準備在11月大選中挑戰現任總統拜登。隨著加薩死亡人數飆升且饑荒陰影籠罩，拜登因支持以色列而蒙受國際和他所屬的民主黨陣營越來越多批評。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1160人死亡，主要是平民。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列在加薩走廊的報復性攻勢已造成3萬534人死亡，大多是婦女和兒童。

美國的抗議活動已經敦促選民用選票懲罰拜登支持以色列。民主黨上周在搖擺州密西根州舉行初選時，有超過10萬人投下「不表態」（uncommitted）的選項，而不是投給拜登。（譯者：林沂鋒／核稿：何宏儒）

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