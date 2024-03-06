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「超級星期二」結果出爐！川普拜登大獲全勝　11月大選再度交鋒

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲ 川拜歷史性交鋒將在11月再度上演。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選「超級星期二」結果出爐，現任總統拜登和前總統川普分別在全美16州及美屬薩摩亞的民主、共和黨初選中大獲全勝，儘管兩人民調支持率都不高，但已確定將在11月大選再度上演歷史性交鋒。

《路透》報導，儘管面臨一連串刑事指控，川普「超級星期二」這天在15個州取得壓倒性勝利，囊括逾1/3共和黨選票，擊敗黨內唯一競爭對手、前聯合國大使海利（Nikki Haley）。

眼看初選結果逐漸明朗，川普和拜登集中火力互相攻擊。川普在佛州海湖莊園發表勝選演說時砲轟拜登移民政策，批評他是「史上最爛總統」；拜登聲明則再度將川普視為對美國民主的威脅，「今晚的結果為美國人民帶來明確的選擇：我們該繼續前進，還是讓川普把我們拖回他任期內的混亂、分裂與黑暗之中？」

81歲的拜登和77歲的川普時隔4年再度廝殺，將是美國1956年以來首度由相同人選二度競爭總統，不過兩人民調支持率都不高。

而海利預料僅拿下佛蒙特州，至此不再有望獲得提名，只會加大她退選的壓力。她5日至今未公開露面，競選團隊也未安排任何活動，但發言人聲明指出，投票結果表明，仍有很大一部分共和黨選民對川普抱有疑慮。

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