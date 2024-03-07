倩碧也中了　美實驗室：多品牌「抗痘產品」含高比例致癌物

▲雅詩蘭黛集團的倩碧（CLINIQUE）化妝品專櫃。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國獨立實驗室瓦利蘇爾（Valisure）6日宣布，在部分知名品牌的抗痘產品中，發現高含量的致癌化學物「苯」（benzene），包括雅詩蘭黛集團的倩碧（CLINIQUE）、美國塔吉特百貨（Target）品牌Up & Up、英國利潔時（Reckitt Benckiser）擁有的Clearasil等。

《路透社》報導，該實驗室表示，不論在處方或開架的過氧化苯（benzoyl peroxide）痘痘治療產品中，苯的含量都「高得讓人無法接受」，一些產品的苯含量，甚至可能達到美國食品藥物管理局（FDA）有條件限制的濃度上限值的800倍。

實驗室已向FDA提交請願書，要求召回這些產品、執行調查並修改產業指南。除了前述品牌，他們在Proactiv、PanOxyl、沃爾格林（Walgreens）的抗痘香皂，以及沃爾瑪、Equate Beauty等品牌的抗痘霜之中，也檢測到苯。

▲報告披露後，雅詩蘭黛股價下跌3％。（圖／路透）



此前，這種致癌物質就在多項消費產品中被發現，包括防曬乳、洗手液、乾洗髮，導致寶僑（P&G）與嬌生（Johnson & Johnson）等多間公司召回產品。

實驗室聯合創辦人兼主席萊特（David Light）指出，這次在痘痘治療產品中檢測到的苯，與其他案例有著「很大的不同」，「我們在防曬乳及其他消費產品發現的苯，來自受汙染成分的雜質。但在過氧化苯產品中發現的苯，來自過氧化苯本身」，意味著它是透過直接添加而來。

對此，利潔時駁斥研究結果「不現實」，所有Clearasil產品「在按照標籤指示使用與儲存時」都很安全。雅詩蘭黛也指出，倩碧僅在一款產品使用過氧化苯，而且「按照預期狀況使用是安全的。」塔吉特及沃爾瑪則尚未回應《路透社》的置評要求。FDA也尚未回應實驗室的請願書。