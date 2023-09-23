減少災職！台灣職安卡教育訓練　基隆強化營造安全衛生

▲台灣職安卡教育訓練，基隆強化營造安全衛生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會處今（23日）舉辦「112年營造作業人員臺灣職安卡教育訓練」，由處長楊玉欣為課程揭開序幕。楊玉欣表示，藉由強化職安教育及合格簽證，方能提升作業人員危害辨識能力，促進風險評估及控制，減少勞工職安傷亡，達成減災、降災目標。

楊玉欣指出，營造產業乃國家重要產業，但打造一個安全與健康的職場環境更是其中不容忽視的課題，如何同時在發展中減少災害事故至關重要，而教育訓練及職業安全證照則是執行減災的第一步，進而提升專業素養與安全防護意識，保障勞工職場作業安全。

▲基隆市社會處長楊玉欣為課程揭開序幕。

23日由市府與職安署密切合作，開辦臺灣職安卡教育訓練，第一梯次的參訓對象由政風處工程施工查核小組統計以從事本市公共工程之營造作業人員為優先參訓，在強化從業人員專業能力及安全健康意識之餘，亦可嘉惠市民減省參訓費用，推廣職安認知與防護概念，促進為民服務宗旨。

市府社會處表示，今年11月28日尚有1場次訓練課程，營造作業人員可透過各工程主辦機關向政風處工程施工查核小組完成報名作業，參訓該梯次臺灣職安卡教育訓練。明年度則得視勞工朋友需求加開場次來辦理，公私合力達成減災.降災.零災害目標。