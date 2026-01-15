寒假閱讀玩世界！新北市圖推「泰泰泰好讀」　深入認識泰國文化

▲新北市圖推寒假「泰泰泰好讀」，帶孩子從閱讀認識泰國文化。（圖／新北市立圖書館提供）



記者郭世賢／新北報導

寒假即將到來，為拓展孩子的國際視野，新北市立圖書館特別配合2026年台北國際書展主題國「泰國」，自1月24日起推出為期1個月的「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動。活動將帶領小朋友展開一場跨國閱讀之旅，透過豐富有趣的內容認識泰國文化，體會地球村的多元與共融。

「泰泰泰好讀」活動規劃泰國主題書展、文化體驗DIY、繪本故事、電影欣賞等多種類型的閱讀課程，讓大小朋友不需出國，也能深入感受泰國的文化風情。新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為幫助孩子在未來全球化社會中與國際接軌，圖書館每年寒假皆配合國際書展主題國，精心設計系列閱讀活動，讓孩子透過閱讀學習尊重各國文化差異，以開放態度認識世界，從生活中拓展學習視野、培養國際觀。

「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動將於1月24日至2月22日於全市各區分館同步展開。內容包括4場泰國文化主題講座，帶大家深入認識泰國；並安排多樣文化體驗手作課程，例如三峽北大分館的「一起翻頁到泰國—清邁旅居探索×流蘇手作」，將透過清邁特色工藝「手作流蘇」，引領參與者認識泰國第二大城。

此外，泰山分館的「FacePaint防水彩繪工作坊」將藉由彩繪體驗認識泰國潑水節；「泰泰泰好讀」主題書展、「泰泰泰好聽」故事屋及「泰泰泰精彩」電影欣賞，則從食衣住行育樂各面向，呈現泰國傳統文化、節慶與美食。活動搭配學習護照，讓孩子能擁有更完整而深入的探索經驗。

「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動即日起免費開放報名。活動同時結合課後陪讀幸福餐券服務，中低及低收入戶、身心障礙、社會局轉介高風險家庭等國小學童，可於1月16日至18日優先報名，並於活動結束後領取價值80元的幸福餐券，歡迎有需要的家長多加利用。

此外，2026年第34屆台北國際書展大獎入圍好書，也將同步於新北市各藝文場館巡迴展出，包括1月24日及2月27日新北市美術館、1月30日及2月5日鶯歌陶瓷博物館、2月4日烏來泰雅民族博物館，以及2月12日環狀線板橋站與國民運動中心。詳細活動資訊及報名方式，請至「新北市立圖書館」官方網站查詢。