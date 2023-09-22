基隆武崙國中防災演練！學童體驗驚險緩降　現場歡笑驚呼不斷

▲基隆武崙國中防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市辦理年度「國家防災日」活動，昨（21日）上午在武崙國中舉辦地震示範演練。市長謝國樑、教育處長劉美蘭、安樂區長簡翊哲、消防局長向永財及強韌台灣海洋大學副校長顧承宇均到場觀摩演練，也一起參與武崙國中的防災教育。

在地震演練結束後，消防局為武崙國中學生安排了5站極具吸引力的防災體驗活動，包括「穿越濃煙」、「CPR+AED急救」、「斜降避難冒險」、「裝備器材展示」及「緩降機避難體驗」多元的防災體驗項目，希望可以增進同學的自助及互助能力。

當火災發生時，最致命的往往不是熊熊烈火，而是滾滾濃煙。如果在身處於濃煙的環境下，需要採手肘貼地低姿勢爬行的方式，才可以安全逃生。CPR+AED急救課程由專業的救護人員親自教導急救步驟，同學們遇到緊急情況時如果可以處變不驚的應對，就有機會救人一命。現場也有消防器材車輛展示，由消防人員講解各種搶救裝備器材的運用技巧。

值得一提的是，本次防災演練首次設計了「緩降機避難體驗」及「斜降避難冒險」兩項避難逃生體驗。讓同學們可以藉由國家防災日的機會，親身體驗到避難逃生的技巧和設備。武崙國中校長陳政暉擔任本次地震演練的指揮官，也在地震演練結束後，親自體驗了緩降機操作項目。

對於同學們來說，幾乎都是第一次體驗到緩降機操作，在專業消防人員的協助下，讓同學們有一次難得且安全的冒險經驗。「斜降避難冒險」則更具有挑戰性，需要由專業的消防人員在現場架設繩索及確保安全下才可以操作，通常會運用在急流救生及橫渡時的危險場景中。整場活動在充滿著同學們的歡笑聲及驚呼聲中度過！

消防局長向永財表示，很多時候我們防火防災宣導都忽略了緩降機的操作訓練，如果發生災害需要緊急避難時，正確操作緩降機可以為提供我們有效的逃生方法，保障我們的生命安全！