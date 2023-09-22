原創中元祭兒童劇《小灰俠》　副市長邱佩琳：學童體驗在地文化

▲基隆中元祭作為主題的兒童劇《小灰俠》。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（22日）起一連兩天，邀請全市國小四年級學生到表演藝術中心進行觀劇體驗，副市長邱佩琳特別到場與900位小朋友，一同欣賞以基隆中元祭作為主題的兒童劇《小灰俠》，期許讓藝文融入校園生活，培養及提升孩子對藝術教育的素養。副市長邱佩琳表示，藉由戲劇讓學童了解在地文化。

看到小朋友們都熱情期待觀賞戲劇表演，副市長邱佩琳相當高興地表示，在學習劇場禮儀的同時，更希望藉由戲劇讓學童了解在地文化，中元祭是基隆的重要民俗文化，希望小朋友們日後不論身在何處，都不要忘了自己出生的基隆有著最好的文化，她並以自己過去在台北小巨蛋任職的經驗，肯定慾望劇團的表演已具有國際水準。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

市長謝國樑在上任以來便致力打造基隆成為一個充滿人文素養的美學城市，每年邀請全市小四學生進入劇場體驗，迄今已累積8000名學生走入演藝殿堂欣賞戲劇演出。透過完整藝文體驗，學習如何成為一個美的鑑賞者，在劇場欣賞表演可以讓學生增進藝術常識；提高心靈涵養，也可以學習欣賞演出的基本禮儀。

教育處指出，透過藝術劇場的體驗，讓學生與劇場更親近，也在觀劇後對劇場空間有基礎的認識，提升對表演藝術的興趣。市府更用心規劃票卷、摺頁、活動學習單，讓孩子們有完整的觀劇體驗，日後也能成為藝術劇場的支持者。此外，更邀請拾一地方生活工作室（無用學堂）延伸規劃了『鷄籠中元祭』桌遊入校推廣計畫，透過遊戲方式加深學童對中元祭的認識與認同。

教育處表示，本次文化局委託在地團隊慾望劇團製作原創節目《小灰俠》，以基隆無形文化資產的「鷄籠中元祭」為主軸，訴說一個充滿基隆元素的奇幻童話，透過孩子們的視角認識劇中「鷄籠中元祭」、「黑金煤礦」、「好兄弟」、「中元祭科儀」等主題，讓孩子更加認識屬於基隆人的善良與慈悲，屬於這座城市的中元祭及礦業所蘊含的故事與意義，能對自己的家鄉有更多認同與共鳴。