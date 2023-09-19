基隆市府宣布：即日起營養午餐「禁用加工液蛋」

▲基隆市政府宣布即日起營養午餐禁用加工液蛋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市有液蛋加工廠將進口蛋與國產蛋混和加工製成未殺菌液蛋，標示產地為「台灣」。基隆市政府為學校午餐食材品質把關，今（19日）晚間宣布即日起禁用加工液蛋，持續至加工液蛋使用液蛋疑慮消除為止。基隆市府呼籲學校食材供應商及團膳業者，應落實源頭管理，並保留進貨單、國產蛋品相關證明文件，以免觸法。

▲基隆市衛生局持續查核市面上進口蛋和加工蛋品廠。

謝國樑表示，因基隆的學校午餐團膳廠商皆來自台北市，而台北市已有團膳業者使用有疑慮之液蛋產品，為避免爭議持續延燒，也要第一時間嚴格保海外孩子用餐安全，即日起基隆學校團膳午餐禁用加工液蛋。另外衛生局已啟動專案稽查，持續查核市面上進口蛋和加工蛋品廠，因本市無畜牧場，蛋品來源多來自外縣市。

基隆市府表示，液蛋有混用進口蛋且標示疑似不實疑慮，因中央揭露資訊不完整，也沒有確實查核蛋品加工過程的驗證，使業者可能誤用問題蛋品，請其中央農政單位應立即提供進口蛋品流向，並加強源頭查核和驗證產品合法程序，避免問題廠商提供之蛋品流入本市學校。

▲▼基隆市校廚用心洗菜烹煮午餐。