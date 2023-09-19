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基隆好物成果發表　19商品將前進臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭

▲基隆好物魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆好物19組魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府文化局今（19日）舉辦「基隆好物」成果發表記者會，秘書長方定安、文化局長江亭玫頒獎給獲選商品業者，宣布將帶領19組獲選商品，參展「2023臺灣文博會」華山展區及「2023 Pinkoi Design Fest・瘋設祭」，在實體會場展現基隆好物品牌力，讓大家感受基隆味！

市府秘書長方定安指出，基隆好物發揮基隆海洋城市的特性，開放創新、多元包容的城市品牌特質，此次參展2023臺灣文博會與大家分享基隆味，文化局持續深耕城市品牌推進，期待未來透過不同產品特質，創新造就在地基隆味。

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▲基隆好物魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市秘書長方定安（右）、文化局長江亭玫（左）與獲選商品業者合影。

文化局長江亭玫提到，基隆文創輔導計畫執行至今，許多受輔導的品牌逐步鮮明，商品設計也日漸成熟，期許業者不因獲得好物標章認證而止步，透過基隆好物城市共同品牌的推廣，幫助品牌進一步發展，讓大家來到基隆，就想到基隆好物，深刻烙印在人們心中。

基隆好物將在9月底「臺灣文博會」登場，攤位設在「華山1914文化創意產業園區」四連棟-C區島嶼在地，將以在地知名的崁仔頂漁市概念設計，原汁原味還原場景，再現海港風情，並於9月30日、10月1日兩天下午特別安排糶手，讓民眾親身體驗漁市文化。

▲基隆好物魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

文博會展期間，基隆好物攤位每日將發放限量打卡好禮100份，預計9月26日發放大新餅店「招牌咖哩餅」、沐澧 mooni「沐澧石花菜旅行組（手工皂+洗髮球）」；9月27日發放三奇壹號咖啡店「基隆彩蛋濾掛咖啡」、朋廚烘焙坊「黑鳶飛翔海鮮杏仁脆片」；9月28日將發放基隆泉利米香「米雪兒」、岑品事業股份有限公司「AGAR-AGAR鳳尾脆梅石花凍；9月29日發放阿里棒棒「啵啵魚捲」；9月30日發放博勝行「飛魚卵香腸」、樂品喜塘咖啡「卡拉瓦卡石蓴餅」；10月1日發放漁品軒「漁品鮮饌-竹簍海鮮米粉」，每日好禮不斷，歡迎大家共襄盛舉。

基隆市文化局為扶植基隆優良文創業者，積極推動基隆文創輔導計畫，至今已邁入第9年，去年首創推出「基隆好物城市品牌認證計畫」，期望凝聚基隆特色文創商品，共造「基隆好物KEELUNG SELECTED」城市品牌，訴說基隆在地故事。

▲基隆好物魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼記者會活動現場展示基隆好物。

▲基隆好物魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆好物魅力席捲臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭。（圖／記者郭世賢翻攝）

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