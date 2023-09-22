行政院災害防救業務聯合訪評　基隆展現強化城市耐災韌性

▲基隆市參加北北基桃防災訪評。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院112年災害防救業務A區聯合訪評，9月22日於桃園市防災教育館舉行，由行政院中央相關部會評核官約40人，以及台北市、新北市、桃園市及基隆市北部4縣市代表齊聚一堂，就防災業務的執行工作進行業務評核與交流。基隆市消防局長向永財表示，災害防救工作是一項隨時需備戰的長期性工作，如何強化城市耐災韌性已是世界各國都在積極探討的課題。

基隆市由參議楊桂杰及消防局長向永財帶隊，率本市民政處、社會處、衛生局、環保局、工務處等19個單位共約70人參加本次評核。災害防救工作以減災、整備、應變及復原四個階段，各有許多任務需要執行；訪評工作檢核過去2年期間的防災機制、災害防救應變處置、年度防災演習、水利工程、環保、營建、土石流等多種防災題項，共計21個議題。

▲基隆市參議楊桂杰（右）及消防局長向永財（左）帶隊前往。

基隆市消防局表示，基隆市業務評核簡報由消防局代表簡報，在歷經過去3年疫情後，基隆市重啟靜岡及沖繩國際防災交流活動。此外，強化韌性社區培訓，讓參與的里民可以有解讀災害潛勢圖的基本能力；市府創新Podcast宣導防災防溺作為，基隆市辦理的電動車模擬起火搶救以及女性觀點的防災工作都極具特色，受到中央及各界的一致肯定。

基隆市消防局說，訪評現場除了書面評核外，現場也展示救災廣播無人機、核災VR行動教具，以及國家防災日宣導教具等攤位，與評核人員及各縣市人員互動交流。市府參議楊桂杰肯定本市防災團隊多年來的用心與努力，全力守護基隆公共安全。

消防局長向永財表示，感謝市府各局處對防災工作的盡心努力，隨著氣候變遷及日益複雜的多元災害，市府防災團隊要隨時做好防災準備以應變各種災情！

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