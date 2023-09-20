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「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌　邱佩琳：打造基隆城市新光點

記者郭世賢／基隆報導

超萌3D胖橘貓將進駐基隆舊火車站，設置於基隆國光客運旁廣場、「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」樓頂，全長23公尺、高6.8公尺，堪稱全國最大的裸視3D弧形螢幕，今（21日）晚間由副市長邱佩琳、內政部長林右昌、智崴集團董事長歐陽志宏一起啟動，迎接超萌胖橘貓入住，期待體感科技帶動基隆觀光旅遊發展，成為吸睛打卡的新亮點。

▲「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌。（圖／智崴集團提供）

▲「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌。（圖／智崴集團提供）

副市長邱佩琳致詞時表示，感謝智崴科技打造裸視3D弧形螢幕，現在不用出國朝聖，在基隆就能看到3D美麗的影像特效，期待能帶動觀光發展成為新地標，同時政策是有延續性的，市府將延續好的政策，期待大家一起讓基隆的未來變得更美好。

智崴科技董事長歐陽志宏表示，當人潮少的時候，胖橘貓處會呈現安穩熟睡狀態，並發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，則設有感應裝置通知牠起床，胖橘貓就會伸懶腰探出頭，看看外面發生什麼事，有時為了看海景，還會不小心跳出窗外！

▲「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市副市長邱佩琳（中）、內政部長林右昌（右）、智崴科技董事長歐陽志宏（左）。

胖橘貓喜歡基隆海景和人情味，希望大家幫牠取個親切的地球名字，自今日起至10月20日止，到「Aniverse Keelung粉絲專頁」參加胖橘貓命名活動，就有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票，有興趣的朋友鎖定「Aniverse Keelung」臉書粉專查詢。

▲「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌。（圖／基隆市政府提供）

▲「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌。（圖／基隆市政府提供）

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