基隆Podcast暢談低熱飲食　營養師分享中秋節健康小妙招

▲基隆Podcast暢談低熱飲食。基隆市府發言人余治明（右）、營養師曾揚峻（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中秋連假將近，糕餅類食物與烤肉需求增加，本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請營養師曾揚峻，向民眾宣導健康飲食概念，透過簡易的食物選擇，達到熱量控制，針對特殊飲食需求民眾提供飲食建議，讓民眾在享受美食的同時，也能吃出健康維持好體態。

營養師曾揚峻表示，體重控制首要掌握「熱量赤字」的概念，也就是消耗的熱量必須大於攝取的熱量。中秋節因為習俗緣故，親友常互贈月餅、蛋黃酥等甜點，建議在選購或送禮時，選擇無經過烘烤過程的糕餅甜點，如最近流行的冰皮月餅、和菓子，因為糕餅在烘烤的過程中必須加入大量的酥油，這也造成糕餅蘊含相當多的熱量，因此選擇不用經過烘烤的糕餅，可以大幅減少多餘的熱量攝取。

曾揚峻指出，在烤肉時想減少熱量攝取，除了蔬菜之外，海鮮食材也是低脂美味的選擇，無論鎖管、蚵仔等，都很適合作為烤肉的食材，若想要不同的食材，可以優先選擇白肉，例如雞肉，如果真的想吃牛豬等紅肉，可以選擇瘦肉較多的部位。而針對瘦肉口感較硬的問題，曾營養師也分享一個小撇步，可以利用鳳梨皮貼在生肉上，利用鳳梨酵素使肉類更為軟嫩，選擇低熱量的食材的同時，也能品嘗到美味。

除了食材外，烤肉醬汁也是帶來熱量的關鍵，曾營養師建議除了傳統的烤肉醬外，可以選擇和風或是柚子醬作為替代，或用玫瑰鹽代替沾醬，不僅可以維持健康，更能品嘗食材原始的鮮美。

余治明表示，中秋節是華人的三大節日之一，除了保留吃月餅和賞月的習俗外，大家也會以烤肉的方式齊聚一堂，但是過於精緻的加工食品，或是高溫烹煮的食物，常會給身體造成額外的負擔或過多熱量，聽從營養師的建議，適時的選擇食材與份量搭配蔬果，不僅能守護家人們的健康，也能讓自己的身體輕鬆無負擔。

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