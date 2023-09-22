化身公益大使製作蛋黃酥　謝國樑籲各界選購公益禮品

▲基隆市長謝國樑（左）化身公益大使製作蛋黃酥。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年9月29日就是中秋節，市長謝國樑市長今（22日）前往基隆市聾啞福利協進會，化身公益大使與聽語障朋友共同製作蛋黃酥，並和基隆市聾啞福利協進會理事長陳明豪籲請民眾支持公益，使公益團體的努力能獲得各界的肯定。謝國樑表示，歡迎各界響應選購公益禮品。

謝國樑指出，市府已與協會共同推動手語服務平台，一起關心聽語障朋友，明年將安排社福團體共同進駐辦公廳舍，地點已選在正濱漁會大樓附近。聾啞協會成員製作月餅，從原料麵粉、內餡到烘焙成品與包裝，需較大眾花費更多心力製作，歡迎有意訂購者提早洽詢選購協會產製產品。

▲左2起基隆市聾啞福利協進會理事長陳明豪、謝國樑及協進會秘書陳麗琴，一起和協會成員展示蛋黃酥成品。

聾啞福利協進會秘書陳麗琴，轉達理事長陳明豪對於市府支持公益的感謝，除了提供大樓空間讓社福團體使用，同時幫助社福團體開辦活動，使課程質量獲得提升，今年協會產製月餅，包括市府新聞科選購響應，使聽語障朋友用心受到各界肯定。

社會處表示，市府另推薦基隆市脊髓損傷者協會手工皮質飾品禮盒、腎友協會的手工拼布禮盒組，呼籲大家踴躍選購由身障朋友產製產品，在中秋送禮表達賀節情意祝福之際，肯定身障朋友努力的成果。