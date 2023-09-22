國軍吃國產蛋！邱國正：未發覺吃到巴西蛋　廠商簽約「台澎金馬產」





▲國防部長邱國正22日受訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

農業部專案進口雞蛋爭議持續延燒，國防部長邱國正今（22日）表示，國軍的副供站或福利站，跟周邊幾個廠商都有簽約，重要就是雞蛋要從台澎金馬自己來產，目前沒有發覺吃到巴西蛋，以吃國產蛋為原則。

行政院長陳建仁今率農業部等部會到立法院專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢。對於國軍是否有吃到巴西蛋？邱國正指出，有關蛋的來源，國軍的副供站或福利站，跟周邊幾個廠商都有簽約，重要就是雞蛋要從台澎金馬自己來產，所以國軍有嚴格監控這塊，目前沒有發覺。媒體追問，國軍是吃國產蛋？邱國正說：「對，我們原則上這樣做。」

針對進口雞蛋爭議，農業部代理部長陳駿季說，專案進口是要補充國內雞蛋生產量不足的部分，所以3月間開始專案進口，隨著禽流感疫情夏天減緩，國內復養增長，每一年滾動差準會逐年調漲。

陳駿季說，的確第一次且大量專案進口雞蛋，調度過程中也許有一些疏忽的地方，或調度上有一些標示讓外界困擾，這個困擾，農業部在過往新聞稿都已經澄清；針對液蛋標示錯誤的部分，因為同仁誤認冷凍液蛋是實質加工，但後來經過查證是錯誤訊息，也立即更正。

陳駿季坦言，執行細節曾有不周的地方，「我代表農業部向大家致歉，因為我們後續立法院質詢報告裡也會提到相關進度」。