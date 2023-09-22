1年被請喝22次花酒！士官長2大過汰除　怕拿嘸退休俸提告慘敗

▲國防部軍備局生產製造中心第205廠。（圖／翻攝自Google Map）



記者黃資真／高雄報導

國防部軍備局生產製造中心第205廠林姓士官長，接受採購案廠商招待，1年多間前往酒店、舞廳喝22次花酒，遭檢方依法起訴，更被記了2大過。林男不滿未來恐拿無退休俸，打官司請求撤銷懲罰，高雄行政法院認為無裁量瑕疵，駁回林男之訴。

判決指出，林男職務負責「閂鎖左導版」採購案廠商（即榮陞公司）履約進度盯催，並參與群力公司「申請研發產製維修作業」認試製案，卻涉嫌在2019年7月20日至2020年9月17日間，在廠商招待下前往酒店、舞廳喝花酒高達22次，遭檢方依違反貪汙治罪條例起訴。軍備局生產製造中心第205廠召開評議會後，認定林男已違反陸海空軍懲罰法嚴重損害官箴及軍紀，記大過2次。

林男不服，提起訴願被駁回，再提起行政訴訟，並承認確實有接受廠商招待飲宴，但金額僅6680元，行為所生之危害甚低，且試製案及「閂鎖左導版」採購案是否屬於原告之職務內容仍有爭議，是否具有職務上利害關係，仍須待法院判決確認，且記2大過未來將遭汰除，嚴重影響日後退休金、退養金，請求撤銷原處分。

法官根據廠商證詞，均表示為了跟林男打好關係，藉以使採購、試製認證順利，才會招待喝花酒，勘認林男的確有影響相關人員決策的地位，且林男接受招待的金額高達12萬6308元，於偵查中繳回犯罪所得10萬2153元，並在審理中的刑事案件中表達願再繳回剩餘的2萬4155元，顯見違反義務之情節非輕，違反軍紀損及軍人廉潔自持之形象甚鉅，處分無瑕疵，駁回林男請求。可上訴。