台灣民意基金會：雞蛋釀「民意海嘯」衝擊選情　56.7％不滿陳吉仲

▲陳吉仲為雞蛋進口爭議去職。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

進口雞蛋爭議延燒數周未歇，台灣民意基金會今（22日）公布最新民調，結果顯示，有高達5成7民眾表示不滿意時任農業部長陳吉仲處理缺蛋危機的整體表現，僅2成1表示滿意，且民進黨支持者看法也陷入分歧。台灣民意基金會董事長游盈隆示警，國人全面性反彈釀「民意海嘯」，對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難。

台灣民意基金會今天上午公布「關於近期進口雞蛋爭議的民意反應」即時民調，游盈隆說明，由於陳吉仲9月19日請辭一事，正好落在該會9月民調訪談執行期間，因此，問卷題目也隨之做出調整，改成「農業部長陳吉仲最近請辭下台」。

根據民調結果，當被詢問，「農業部長陳吉仲最近請辭下台，一般說來，您對他近期處理缺蛋危機的整體表現，滿不滿意？」結果發現，4.3%表示非常滿意、16.3%還算滿意、25.7%不太滿意、31%一點也不滿意、17.5%沒意見、5.2%不知道、拒答；換句話說，2成1基本上滿意陳吉仲近期處理缺蛋危機的表現，5成7不滿意。

游盈隆指出，非常滿意者佔4.3%，非常不滿意者佔31%，顯示國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策所帶來的各種亂象，而陳吉仲臨別相關政策說明的社會說服效果極其有限，此外，國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度，就一般公共政策而言相當罕見。

民意調查結果顯示，從政黨支持看，國民黨支持者、民眾黨支持者、與中性選民都呈現一面倒不滿意，民進黨支持者則是陷入看法分歧的狀態，其中，有3成5民進黨支持者表示不滿意，4成滿意；國民黨支持者7成9不滿意，8.9%滿意；民眾黨支持者8成5不滿意，5.5%滿意；時代力量支持者4成不滿意，3成4滿意；台灣基進支持者2成8不滿意，4成8滿意；中性選民4成5不滿意，1成4滿意。

游盈隆直指，近期政府進口雞蛋亂象引起民意強烈不滿，不分性別、年齡、教育程度、職業背景、省籍族群、地理區域的全面性反彈，甚至相當程度超越政黨支持的界線，連民進黨支持者都有3成5不能接受，「這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難」。

本次調查訪問期間是2023年9月18日至20日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-framerandomsampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

▼台灣民意基金會公布「關於近期進口雞蛋爭議的民意反應」民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）