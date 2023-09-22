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快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」　曝情報獲得方式含偵蒐雷達

▲▼國防部長邱國正聯訪 行政院長陳建仁出席「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告及備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱國正22日列席立法院會並會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部在昨晚發布的共機動態中，首次透露國軍可運用聯合情監偵手段，嚴密掌握福建大埕灣附近地面部隊動態。對此，國防部長邱國正今（22日）表示，沒有特別動態，但最近敵情蠻異常，國軍初步研判，到9月共軍是做聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航等，「我們都在掌握中」。另對於國軍沒有偵蒐雷達的傳言，邱國正反問記者，怎麼會沒有偵蒐雷達？

國防部昨晚6時半除公布偵獲20架次共機出海活動外，也表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

邱國正22日上午到立法院，列席行政院長陳建仁專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢。媒體詢問，為何昨天特別揭露福建大埕灣，共軍有什麼動態？邱國正說，沒有特別動態，但最近敵情蠻異常；國防部平常除監控外，會適切發布（訊息），假如發布太多，會搞得很嚴重，然若沒有發布，待人家發布後國軍再發布，會被質疑好像在遮蔽什麼。

邱國正表示，國防部尊崇實情實報原則，至於為什麼共軍有這些動作，國軍有自己的研析，而目前這個狀況共軍已經做很久了，國軍初步研判，到9月共軍是做聯合軍演，包含陸海空、兩棲、陸航等，「我們都在掌握中」，並沒有要刻意隱瞞什麼，或有什麼含意，國防部只是事實陳述。

媒體追問，國軍沒有偵蒐雷達，是不是美方給的？邱國正說，怎麼會沒有偵蒐雷達，國軍情報獲得有很多方法，所以除國軍自己有能力以外，「我們一直有交流」，但國軍不依賴，也沒有一拿到資料就提供給別人。前陣子有人說拿第一手資料後好像給什麼友軍，但情報本來交流、是即時且共同看到，不要講有疑惑國軍能力怎樣、來源如何，「這我特別今天說明」。

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