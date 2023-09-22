遭爆「買600萬顆進口蛋」流向不明！勤億蛋品急發聲明：都在庫存

▲國內市售蛋龍頭業者「勤億蛋品」遭爆買大量進口巴西雞蛋，勤億緊急發聲明。（圖／取自官網）

記者張乃文／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧21日在臉書貼出一份資料，內容顯示台農與國內市售蛋龍頭業者「勤億蛋品」都買了數買萬顆的進口蛋，但這些進口蛋的流向至今不明，她因此要求台北市衛生局趕緊徹查。不過，「勤億蛋品」今早也發出最新聲明。

「勤億蛋品」聲明表示，因應農業部要求，向中央畜產會收購1萬2005箱巴西蛋品，與400桶冷凍液蛋；另有4680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋並依需求交付。「本公司所收購之巴西蛋品(已全數製成冷凍液蛋)均儲存在庫」做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，業者強調「並未挪作他用」，而近日亦經相關單位查核相關數字及符合食安法規無誤。

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▲游淑慧曝光台灣有購買巴西蛋的公司。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

事發原由為游淑慧21日晚間在臉書貼出畜產會提供的一份資料，表示台農公司5月進口了4312箱巴西蛋，而同屬涂萬財所有的「信興蛋品」在8月進了7299箱、9月1468箱蛋，買了超過470萬顆的巴西蛋，都到哪裡了？

游淑慧質疑，現在這個內行人涂萬財董事長居然無法清楚交代，台農和信興兩家公司的巴西蛋去處，甚至連進口蛋交易進出貨量單據，都拖延沒有給衛生局，「那麼上周台農下架的巴西蛋，到底是何時買的、是哪一批蛋、台農說得清楚嗎？」

另外，游淑慧也說，令她訝異的是，巴西蛋的第一名大買家居然是勤億蛋品，大家熟知的勤億蛋品是台灣市售蛋龍頭廠商，蛋產品以「好蛋」自居，販售通路包含百貨頂級超市、連鎖超市、有機食品店等，「但從畜產會資料發現，勤億從6月到9月居然陸續也買了16685箱，高達600萬顆巴西蛋，比台農還多！」

游淑慧指出，勤億蛋品日前才發布聲明，雞蛋來源百分百為國產蛋，「那麼請問買這600萬顆巴西蛋要做什麼」，她很難相信如此龐大的公司聲明會有問題，因此還上網反覆查詢，是否有公司撞名，「對此，我已經要求台北市衛生局必須了解調查，隨著畜產會的陸續解密，台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始」。